Schramberg Gerichtsverhandlungenvor Ort gefährdet

Amtsgericht Oberdorf will nicht mehr in Schramberg tagen

Schramberg (him) Der neue Direktor des Amtsgerichts Oberndorf, Wolfgang Heuer, sieht Gerichtstage in Schramberg skeptisch. Die Sicherheitsanforderungen seien dort nur schwer zu erfüllen. Viele Jahre hatte sich die Stadt Schramberg erfolgreich darum bemüht, dass das Amtsgericht Oberndorf auch in Schramberg im kleinen Sitzungssaal des Rathauses verhandelt. Vor sieben Jahren hatte der damalige Oberbürgermeister Herbert O. Zinell "diese wichtige bürgernahe Service-Einrichtung" begrüßt.

Doch in den vergangenen Jahren hat sich vieles gewandelt. Nach Angriffen auf Richter und Staatsanwälte werden Gerichtsgebäude sicherer gemacht. Vor großen Strafverfahren kommen besonders ausgebildete Justizbeamte und überprüfen die Prozessbesucher. Aber auch ein ganz normales Amtsgericht wie das in Oberndorf hat das Land sicherheitstechnisch massiv aufgerüstet, berichtet Direktor Wolfgang Heuer. Am Eingang befindet sich eine Sicherheitsschleuse mit Metalldetektor, die bei besonderen Fällen eingesetzt werden kann. Die Flure zu den Büros der Richter und Geschäftsstellenmitarbeiter sind durch Sicherheitstüren abgesichert. Auch die Türen zu den Büros verfügen über Amoksicherungen. "Wir haben immer einen Wachtmeister im Haus", ergänzt Heuer.

Derzeit verhandle ein Richterkollege noch Zivilsachen in Schramberg. Das bestätigt auch Christina Kränzler vom Schramberger Rathaus. "Eher sporadisch" werde der kleine Sitzungssaal noch vom Amtsgericht genutzt. "Früher war es regelmäßiger."

Wegen der erhöhten Sicherheitsanforderungen ist Amtsgerichtsdirektor Heuer aber skeptisch, ob dieser Service beibehalten werden kann. "Sie wissen nie, wann jemand durchdreht." Das sei in Strafprozessen mit Kriminellen auf der Anklagebank weniger zu erwarten als bei scheinbar harmlosen Geschichten. "Die Gauner wissen, sie kriegen ihre paar Jahre, die kennen die Rollen", erläutert Heuer. Wenn aber ein eigentlich unbescholtener Mann wegen Alkohol beispielsweise schon seinen Job und seine Familie verloren hat, nun auch noch den Führerschein verlieren soll, "dann dreht so jemand schon mal durch". Heuer sagt, eigentlich müssten solche Sicherheitsvorkehrungen in Schramberg auch eingerichtet werden, wenn dort weiter verhandelt werden soll.

Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog ist überrascht von Heuers Sorgen und will mit ihm Kontakt aufnehmen. Die Prozesstage seien "eine sinnige Einrichtung, um die Justiz in die Fläche zu bringen."