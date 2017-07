Schramberg Feste und Kunst sollen Schramberg und seinen Stadtteilen als Kitt dienen

Die CDU-Fraktion macht Vorschläge fürs schönere Miteinander und fordert unter anderem bessere bauliche Verbindungen von der Kernstadt auf den Sulgen.

Schramberg – Seit einiger Zeit hängt der Haussegen in der Gesamtstadt etwas schief. Da sehen sich die Waldmössinger Ortschaftsräte benachteiligt. In Tennenbronn fürchten die Vereine um die lange versprochen neue Festhalle. Zwischen der Talstadt und dem Sulgen wird wegen der Schulentwicklung gestritten. Die CDU-Fraktion hat nun drei Anträge im Gemeinderat vorgestellt, die dieser Entwicklung entgegen wirken sollen. Mal mehr symbolisch, mal ganz praktisch und mal eher perspektivisch.

Schramberg feiere in diesem Jahr den 150. Jahrestag der Erhebung zur Stadt, erinnert die CDU. Die Stadt sei heute ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort und biete ihren Bürgern eine hohe Lebensqualität. „Die Geschichte Schrambergs zeigt, dass es das Vermächtnis unserer Stadt ist, mit Fleiß, Einsatz und Ideenreichtum die Chancen der jeweiligen Zeit zu nutzen“, so die CDU-Fraktion. Seine Fraktion habe sich wiederholt mit verschiedenen Entwicklungsfeldern für die Zukunft der Stadt beschäftigt, schreibt Fraktionssprecher Clemens Maurer, „insbesondere mit den Bereichen Stadtentwicklung, Stadtmarketing und mit dem Bereich Bürger und Verwaltung“. Die drei Anträge hätten „grundsätzliche Bedeutung für das Miteinander in unserer Heimatstadt und für deren Entwicklung“.

Um ein „klares Zeichen der Verbundenheit aller Stadtteile untereinander“ zu setzen, soll zeitnah ein Kunstwerk oder Denkmal in der Innenstadt errichtet werden, auf dem die Wappen aller Stadtteile zu sehen sind, fordert die CDU-Fraktion. Dieses Kunstwerk könnte sich in den einzelnen Stadtteilen abgewandelt spiegeln. Kurzfristig wünscht die CDU, dass am Rathausplatz die Fahnen der Stadtteile gehisst werden oder eine neue Fahne mit den Wappen der Stadtteile geschaffen wird. So könnten sich „die Bürger der Teilorte in der Schramberger Innenstadt wiederfinden und der Zusammenhalt auch symbolisch ausgestrahlt“ werden, so dei Hoffnung.

Eine „kontinuierliche und identitätsstiftende Festkultur“ ist Inhalt des zweiten Antrags. Der CDU-Fraktion schwebt vor, dass alle zwei Jahren ein Stadtfest gefeiert werden soll: „Dabei können wir uns einen Turnus vorstellen, der jedes zweite Mal ein Stadtfest in der Innenstadt und darüber hinaus die Stadtfeste in den Stadtteilen vorsieht.“ Die Stadtfeste sollen so eine feste Größe im Schramberger Kalender werden.

Eher langfristig angelegt ist der dritte Antrag aus Anlass des Stadtjubiläums: Die CDU-Fraktion möchte ein Zusammenwachsen der Kernstadt Schramberg-Sulgen durch Verbindungswege und Baumöglichkeiten erreichen. Dafür soll die Verwaltung untersuchen, „wie die Kernstadt, bestehend aus Schramberg und Sulgen, noch stärker zusammenwachsen könnte“. Die Verwaltung soll prüfen, ob es Verbindungswege und Straßen, gibt, die verändert und verbessert werden können, so dass sie für E-Bikes befahren werden können, beispielsweise zwischen Charlottenhöhe und Eckenhof/Hörnle oder am Paradiesberg.

Auch fragt die CDU, ob „trotz der herausfordernden Topographie“ die Ausweisung eines gemeinsamen oder verbindenden Baugebiets gelinge? Die Verwaltung soll untersuchen, ob „in den Halbhöhenlagen der Talstadt und gegebenenfalls auch auf dem Sulgen attraktive Baumöglichkeiten in Schwarzwaldlage entstehen können“. Schramberg habe „das Glück, in einer sehr attraktiven Gegend und Natur eingebunden zu sein. Der Schwarzwald bietet eine hohe Lebensqualität und eine außerordentliche Kulisse, um hier zu leben.“

„Diese drei Anträge haben für uns grundsätzlichen Charakter, deren Bearbeitung und Entscheidung richtungsweisend für unsere Stadt ist“, schreibt Maurer in der Begründung.

Stadtgeschichte

Schramberg wurde 1293 als Schrammenberg erstmals erwähnt. 1547 erhielt de Ort das Marktrecht, 1867 erhielt Schramberg die Stadtrechte. Seit 1972 ist Schramberg Große Kreisstadt. (wur)