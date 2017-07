Schramberg Ein offenes Ohr für die Bio-Bäuerin

Grünen-Abgeordnete Kerstin Andreae besucht Bauernhof der Familie Günter bei Schramberg und informiert sich über die Situation der Landwirtschaft in der Region.

Schramberg (him) Unterm Birnenbaum vor dem Mooshof im Schwarzenbach hat Erika Günter alles vorbereitet: Gläser, Wasser in der Glaskaraffe und eine Platte mit Käse und Gemüsestückle. Gemeinsam mit ihrem Mann Josef Günter betreibt sie den Mooshof bei Tennenbronn. Eigentlich sollte der Besuch aus Berlin schon da sein. Doch Kerstin Andreae, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag hat sich verfahren. Nun lotst sie Erika Günter per Handy auf den richtigen Weg: "Folgen Sie den Schildern mit Käserei und Ferienwohnungen." 20 Kühe halten die Günters, sie liefern die Milch für die Bioland-Käserei, die die beiden seit vielen Jahren erfolgreich betreiben. Mit ihrem Sohn Paul trifft die Politikerin wenig später ein.

Die aus Schramberg stammende Abgeordnete vertritt Freiburg im Bundestag. Sie möchte sich bei den Günters über die Sorgen und Nöte der Landwirte informieren. Da hat Erika Günter einiges zu erzählen. Besonders fuchst sie, dass die Behörden große und kleine Betriebe alle über einen Kamm scheren. Ein Beispiel: Ihre Hofkäserei muss dieselben Kontrollen und Analysen vorlegen wie Branchengrößen wie Omira oder Schwarzwaldmilch, berichtet sie.

Günter ist überzeugt: "Es liegt nicht an den EU-Verordnungen, sondern an der Umsetzungen vor Ort." Hier legten die Veterinäre Bestimmungen besonders kleinlich aus, etwa, wenn der Fettgehalt im Käse angeblich zu hoch ist: "Dabei heißt es Mindestfettgehalt", nervt sich Günter. Dass der Fettgehalt in der Milch variiere, sei ganz natürlich und hänge vom Futter ab.

Kerstin Andreae hört aufmerksam zu und kann Günters Ärger nachvollziehen. Solche Schikanen seien schädlich, denn: "Wir wollen ja die kleinbäuerlichen Strukturen erhalten." Sie verspricht, nachzuhaken.

Erfreulich gut laufen die "Ferien auf dem Bauernhof: "Wir sind bis Ende November ausgebucht", berichtet Erika Günter. Etwa 50 Führungen bietet sie jedes Jahr in der Käserei und auf dem Hof an. Auch Kerstin Andreae steigt hinunter in den Gewölbekeller, in dem die Käselaibe reifen. Regelmäßig wenden die Günters die Laibe und bürsten sie ab. Dem sechsjährigen Paul erklärt Erika Günter, wie die Löcher in den Käse kommen: "Da sind Bakterien drin und die pupsen." Ihren Käse verkaufen die Günters über Läden und Markstände. Auch die Naturparkwirte sind inzwischen gute Kunden. Und ein Drittel vermarkten sie über den eigenen Hofladen.