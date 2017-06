Schramberg Eigenbrötler Pius Kopp geht unter die Querdenker

Im Herbst hat der Senior die ersten Querdenkertage in Schramberg geplant. Dort gibt es Gespräche über Lehm, Zeit, Käse und Kunst an inspirierenden Orten.

Schramberg – Pius Kopp hat eine neue Idee. Der Eigenbrötler möchte im Herbst mit Querdenkertagen in Schramberg zum Nach-, nein, eben zum Querdenken anregen. Solche Querdenkertage gäbe es schon seit etwa zehn Jahren in der Schweiz, nun will der quirlige Senior, der auf dem Sulgen aufgewachsen ist, sie auch in seine alte Heimat holen. Warum in Schramberg? "Weil ich hier schon als Schuljunge eine Reihe von Denkanregungen bekommen habe", erzählt er im "Hasen". Er habe schon mit vielen Leuten geredet, war bei Günters auf dem Mooshof in Tennenbronn und bei Lehmbauer Glück in Lauterbach. Nun plant er vom 6. bis 8. Oktober mehrere Veranstaltungen in und um Schramberg. Zum Auftakt am Freitag hat Kopp einen Besuch mit Rundgang und Führung im Albert-Schweitzer-Haus in Königsfeld sowie Gespräch mit Manfred Molicki über die Zeitkultur vorgesehen.

Auf einer kleinen Rundreise will er tags drauf die Weidenkultur von Hubert King auf dem Sulgen und dann die Käserei der Günthers vorstellen. "Die haben schon vor 30 Jahren damit angefangen, als sonst noch niemand in der Region an das Käsemachen dachte", lobt Kopp. Ganz in der Nähe liegt der Christleshof mit seinem Wildkräuter- und Bauerngarten. Bei der Bäuerin und Kräuterpädagogin Anita Aberle-Schwer will Kopp vorbeischauen. Bei ihr gibt's einen Imbiss mit Schwarzwälder Kräuterflammkuchen und Wildkräutersalate.

Die Lehmbauer-Brüder Glück und deren Lehmbau-Ausstellung in Lauterbach möchte er besuchen. Abschließend geht es ins "lehmbeglückte Ferienhotel Fehrenbacherhof im Sulzbachtal" zu einer Gesprächsrunde.

Die Querdenkertage enden bei einem Spaziergang am Sonntagvormittag: "Be-Denkzeit im Park der Zeiten". "Kunstwerke regen zum Nachdenken an", weiß Kopp. Dabei denkt er an die ungewöhnlichen Parkbänke, die Designer und Künstler für den Park entworfen haben: "Funktionale Kunstwerke, eine Kombination aus Kunst und Sitzmöbel." Aber auch die anderen Kunstwerke und "Denkmäler" im Park möchte Kopp ansteuern und dort Stadtrat Bernd Richter bedenkenswerte Texte vortragen lassen. Er verspricht einen Rundgang zum Nachdenken und Begreifen, "auch mit Denkpausen, mit kulinarischen und haptischen Aha-Erlebnissen".

Bei einem Gespräch mit der Leiterin der Schramberger Volkshochschule, Susanne Gwosch, hat Kopp sein Vorhaben dieser Tage vorgestellt. Sie habe ihm ihr "volles Einverständnis" zugesagt und nehme die "Querdenker-Tage" ins Volkshochschulprogramm für den Herbst auf, berichtet Kopp erfreut.

Zur Person

Pius Kopp, Jahrgang 1938, wuchs auf dem Sulgen im Löchle auf. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Mechanikerlehre, besuchte die Technikerschule und arbeitete als Konstrukteur. Mit 40 begann er ein Fernstudium der Baubiologie und beriet fortan Bauherren. Einige Jahre später startete er eine zweite Karriere als Wanderführer und Lehmofenbäcker. Er schrieb einige Bücher, hält Vorträge. Kopp lebt heute in Kohlberg auf der Schwäbischen Alb. (him)