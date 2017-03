Schramberg Diese Künstlerin malt Landschaften als Ereignis

Das Podium Kunst zeigt im Schramberger Schloss, wie die Malerin Marianne Hopf einen ganz eigenen Zugang zu einem zeitlosen Genre findet

Die Künstlerin Marianne Hopf ist jemand, der die Landschaft und das Sehen dieser Landschaft als Ereignis erlebt. Und wer sich den Arbeiten der Malerin, die derzeit bei Podium Kunst im Schramberger Schloss präsentiert werden, gegenüber sieht, kann etwas von diesem Ereignis nachempfinden.

Seit Claude Monet drängt es das Tafelbild zur Rauminstallation. Und durch die Gemälde, die teils aus dem Freiburger Morat-Institut für Kunst und Kunstwissenschaft stammen, wird der Ausstellungsraum auch zum Teil dieser Installation. Mit diesen Landschaften scheint Marianne Hopf in die Nähe einer Farbfeldmalerei zu kommen, wären da nicht die wechselnden Perspektiven. Das Brodeln des Magmas aus der Tiefe und das Fließen der Lava an der Oberfläche, das flüchtig wabernde Polarlicht vor intensivem blauen Hintergrund, die stürzenden, tobenden Wasserfälle lassen diese Landschaften zu einem aus der Dynamik geborenem Ereignis werden, zu einem malerischen Treiben, in das der Betrachter stets einbezogen wird.

Das geschieht immer unter dem Aspekt einer Ansichtigkeit, deren Fokus nicht festgelegt erscheint. Im Gegenteil: Durch die Hängung ist zwar unten und oben, Himmel und Erde vorgegeben, aber würde man die Bilder drehen, dann würden sie nichts an ihrer Wirkung verlieren.

In der Ausstellungssituation fordert eine Perspektivverschiebung im Bild die Betrachter dazu auf, vor dem Bild zu wandern und die eine oder andere Perspektive einzunehmen. Die Kunsthistorikerin Susanne Ließegang erläutert im Katalogbeitrag: „Zusätzlich erzeugt die Perspektive von oben eine Irritation, die den Betrachter buchstäblich von den Füßen holt.“ Und das funktioniert auch bei Natur-(Vor)- Bildern wie der dreiteiligen malerischen Installation mit kahlen Baumstämmen, die sich zunächst einer Dynamik verweigern.

Letztlich sind es die kompositorischen Mittel der Malerei, die zu unterschiedlichen Blickrichtungen ins Bild und somit zu unterschiedlichen Wahrnehmungen führen. Mit Baumstämmen, die die Leinwand vertikal kreuzen, thematisiert Marianne Hopf nachdrücklich den Blick in die Landschaft, bindet die Betrachter in das Bild ein bei gleichzeitiger Distanzierung. Fast werde hier der romantische Betrachter Caspar David Friedrichs wachgerufen, der sich in der Landschaft aufhalte, aber immer in ausgeschiedener Distanz und Einsamkeit, so Susanne Ließegang.

Aber diese romantische Weltsicht ist nicht das Thema von Marianne Hopf. Bei ihr unterläuft der Blick eine erstarrende Ansichtigkeit. Das Erkennen mehrerer Horizonte in ihren Bildern setzt den Betrachter in Bewegung durch Verschieben der Standorte. Die Malerin komponiert Landschaften aus Versatzstücken ihrer Erinnerung, verändert und verwischt eine Ansicht, zieht einen neuen Horizont ein. „Was am Ende steht, das gibt es gar nicht“, so die Künstlerin.

Das ermöglicht viele Einstiege in die Bilder, in die bewegten Malereien, die mal farbkräftig, mal schwarzweiß erscheinen und zugleich in die reduzierten Kohlezeichnungen, die mehr sind als reine Skizzen. Gerade diese Blätter sind dafür gedacht, Marianne Hopfs vehemente Forderung nach Horizontverschiebungen zu erfüllen. Diese individuellen Landschaftsannäherungen öffnen sich für die persönlichen Vorstellungen des Betrachters.

Podium Kunst Schramberger Schloss, bis 23. April. Dienstag bis Samstag, 13 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 bis 17 Uhr.