Schramberg Die große Show der Traumberufe

40 Aussteller präsentieren sich bei der Berufsausbildungsmesse Jobs and more Schramberg. Für junge Menschen bietet das Angebot viele Chancen.

Schramberg – Bereits zum zwölften Mal veranstaltet der Handels-und Gewerbeverein (HGV) Schramberg zusammen mit der Wirtschaftsförderung derzeit die Berufsausbildungsmesse Jobs and more Schramberg, kurz JAMS.

Die Vorsitzende des HGV, Kirsten Moosmann, betont, dass neben den klassischen Berufsausbildungen auch die Angebote der Dualen Hochschulen eine wichtige Rolle spielten: "Wir haben deshalb eine eigene Tour für die Gymnasiasten ausgearbeitet, die sich für ein solches Studium interessieren." Oberbürgermeister Thomas Herzog zitierte den Philosophen Friedrich Nietzsche: "Der Beruf ist das Rückgrat des Lebens." Man müsse aber herausfinden, welcher Beruf zu einem passt und einen durchs Leben tragen kann. "Impulse, Anregungen oder bestenfalls sogar Antworten" auf diese Frage fänden junge Leute auf der JAMS. Herzog wies darauf hin, dass auch die Stadt Schramberg als Ausbildungsbetrieb auftrete

Gut 40 Firmen und Institutionen beteiligen sich an der Messe, die wieder in der Turn- und Festhalle, dem Foyer der Grund- und Werkrealschule und in einem eigens aufgebauten Messezelt auf dem Schulhof stattfindet.

An den verschiedenen Messeständen erklären Auszubildende und Ausbilder, welche Möglichkeiten sie in den unterschiedlichen Berufen haben oder welche Produkte sie herstellen. Was ein Füllstandsregler ist, erläuterte beim Messerundgang beispielsweise Niklas Schondelmann von Vega in Schiltach. Bei Bruker und Günter aus Tennenbronn war Ausbildungsleiter Pol Ekincioglu am Stand und führte den Besuchern einen Zauberkreisel vor. Ein kompliziertes Drehteil mit einer Unwucht, wie er berichtete. "Das hat einer unserer Azubis selbst ausgetüftelt." Im Foyer der Schule lockt mit Schneider ein weiteres Unternehmen aus Tennenbronn mit einem Tischkicker. Die "Spieler" bilden Leuchtmarker-Stifte.

An einem Gemeinschaftsstand der Schreinereien Graf vom Sulgen, Flaig aus Hardt und der beruflichen Schulen Sulgen fertigen Auszubildende eine Handy-Ladestation. Der Chef der Schreinerei Graf, Klaus Armbruster, setzt seit Jahren auf die Messe: "Die Jams bringt uns Auszubildende", betont er. Seit einigen Jahren spüre er den Trend, dass sich wieder mehr junge Leute für den Beruf des Schreiners interessieren.

Am morgigen Samstag, wenn die Messe nochmals geöffnet hat, rechnet Jasmin Springmann von der AOK ebenfalls mit ordentlichen Besucherzahlen.

Heute noch geöffnet

Die Berufsausbildungsmesse JAMS ist am morgigen Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Messe findet in der Turn- und Festhalle auf dem Gelände der Grund- und Werkrealschule Sulgen statt. Weitere Informationen unter www.jam-schramberg.de