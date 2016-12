Schramberg Die Oberndorfer Straße ist seit Mittwoch wieder befahrbar

Vor Weihnachten ist die Oberndorfer Straße vom Rino bis zum Paradiesplatz wieder befahrbar und für den Verkehr freigegeben. "Allerdings", schränkt Rafael Burri von der Abteilung Tiefbau ein, "es bleibt eine Baustelle."

Autofahrer, die Richtung Schiltach, Freudenstadt oder Offenburg fahren wollen, müssen weiterhin im Zwei-Richtungsverkehr durch den Schlossberg Tunnel fahren. Nur wer auf den Sulgen und weiter Richtung Rottweil oder Oberndorf fahren will, kann seit Mittwochvormittag die Oberndorfer Straße nutzen.

"Wir sind sehr viel weiter gekommen, als ursprünglich geplant", freut sich Bauleiter Burri. Dazu beigetragen habe auch die langanhaltende Schönwetter-Periode. Es fehlt noch der endgültige Asphaltbelag, die Gehwege sind auf einer Seite noch nicht komplett gepflastert, auch der Einmündungsbereich in den Paradiesplatz ist noch nicht fertig. Auch die Ampeln an der Einfahrt in die Bundesstraße bleiben ausgeschaltet. Fußgänger müssen weiter ie Behelfsampel an der Oberndorfer Straße weiter oben nutzen. Beim Kino ist die Ampel nicht in Betrieb.