Schramberg Der Spielvereinigung Schramberg droht die Auflösung

Probleme, Vorstandsämter zu besetzen, gibt es anderswo auch. Aber bei den Fußballern sind sie weitaus ernster.

"Finden sich keine Vorstandsmitglieder, wird der Verein mangels Interesse noch dieses Jahr aufgelöst." Starker Tobak. Geschäftsführer Stefan Aberle hat das in einem Brief an die etwa 240 Vereinsmitglieder der Spielvereinigung 08 Schramberg geschrieben. Und er meint es ernst. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht er von einem "Brandbrief". Die Gefahr der Vereinsauflösung bestehe, "wenn von dem Mitgliedern nicht mehr kommt."

Seit zwei Jahren habe der Verein keinen Vorsitzenden. Er selbst habe vor einem Jahr den Geschäftsführerposten nur übernommen, damit überhaupt jemand Verantwortliches ins Vereinsregister eingetragen werden könne. "Sonst wäre der Verein schon damals abgewickelt worden."

Er habe aber damals schon erklärt, nur ein Jahr zur Verfügung zu stehen. Das gelte. Am 31. März bei der Hauptversammlung müssten gleich mehrere Posten besetzt werden. Ein Vorsitzender, ein Geschäftsführer, ein Finanzvorstand. Die Positionen der Vorstände Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltung und Technik seien teilweise schon seit Jahren unbesetzt. "Die Beisitzer, die diese Posten mittragen und entlasten, sind seit Jahr und Tag dieselben", schreibt Aberle. Und ergänzt im Gespräch: "Die Personaldecke wird immer dünner."

Mit dem Problem, Ehrenamtliche für die Vorstandsarbeit zu gewinnen, stünden die Nullachter nicht allein. "Das ist ein bundesweites Problem." Auch bei den Eltern seien immer weniger bereit, ihre Kinder zu Auswärtsspielen oder zum Training zu fahren. "Derzeit müssen Bustickets vom Verein bezahlt werden, damit nicht immer die gleichen drei Eltern fahren müssen" schreibt Aberle.

Der Rechtsanwalt sieht auch hausgemachte Gründe. Der Grund für die Misere sei auch, dass der Verein in der Vergangenheit zu sehr auf den Einsatz auswärtiger Spieler gesetzt habe, meint er auf Nachfrage. "Wenn die als Aktive aufhören, dann verlassen sie den Verein auch wieder." Da diese Politik "über lange Jahre" bei den Nullachtern betrieben worden sei, fehlten gerade in der Altersgruppe ab 35 Leute, die sich ehrenamtlich ins Vereinsgeschehen einbringen. " Um eine langfristige Änderung zu erreichen, werde der Verein verstärkt auf die eigene Jugendarbeit setzen: "Wir müssen den Verein attraktiv machen für Jugendliche, damit sie auch später dabei bleiben und wir die strukturellen Probleme angehen können."

Aberle appelliert in seinem Brief an die Mitglieder, sie sollten sich überlegen, wie sie helfen können: Bei Festen, als Fahrdienst für die Kinder zu Auswärtsspielen, als Beisitzer, als Hilfe für die Vorstände, als Mitgestalter für das Stadionheft, beim Verkauf im Sportheim, als Statistiker für Ehrungen oder als Pfleger der Vereins-Homepage. "Jede helfende Hand ist willkommen." Er selbst werde gerne unterstützen, aber könne aus beruflichen Gründen die Geschäftsführeraufgabe nicht weiter übernehmen.

Vorschläge und Ideen sind erbeten per E-Mail an 08Schramberg@online.de. Die Hauptversammlung findet am Freitag, 31.März, ab 18.30 Uhr im Georg-Knöpfle-Sportheim statt.