Schramberg Bücherwürmer werden Tierliebhaber

Angehende Buchhändlerin informiert über Tierschutz. Foto-Aktion für guten Zweck am 11. Februar

Zum Abschluss ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin hat sich Valerie Schrankenmüller ein besonderes Projekt ausgedacht: „Viele in meiner Klasse machen eine Autorenlesung oder eine Buchvorstellung“, berichtet die junge Schiltacherin, „ich wollte auf den letzten paar Metern der Ausbildung etwas für den Tierschutz machen.“

Schrankenmüller hat deshalb zwei Büchertische arrangiert. Dafür hat sie beliebte Kinderbücher, Sachbücher, hübsche Geschenkbücher und Romane ausgewählt, die zum Thema Tiere und Tierschutz passen. Ein Teil des Verkaufserlöses soll dem Tierschutzverein in Schramberg zugutekommen. „Mir geht es aber nicht nur um Spenden, ich will auch auf den Tierschutz aufmerksam machen“, erläutert Schrankenmüller: „Tiere können nicht ,Ich’ sagen, das müssen andere für sie tun.“

In der Buchhandlung Buchlese in Schramberg ist die 22-Jährige bei ihrer Chefin Britta Blaurock und den Kolleginnen auf offene Ohren gestoßen. Alle Mitarbeiterinnen in der Buchlese haben Tiere, so sei der Bezug zum Tierschutz gleich da gewesen.

Neben dem Buchverkauf und einer Spendendose wird es am Samstag, 11. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr ein professionelles Foto-Shooting geben. Die Kunden der Buchlese dürfen sich dann gemeinsam mit ihrem Tier fotografieren lassen. Die Bilder können die Kunden später von der Internetseite der Buchlese herunterladen. Ein Vertreter des Tierschutzvereins wird vor Ort sein und Fragen zum Tierschutz beantworten.

Der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Claudio Di Simio, findet die Idee sehr gut, auf diese Weise über den Tierschutz zu informieren. Die Spenden aus der Aktion würden für den Ausbau des Paradieshofes am Lienberg zu einem Tierheim verwendet: „Wir arbeiten an der Fassade, die Fenster sind teilweise schon drin.“ Es sei aber noch viel Arbeit, so Di Simio: „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr die Kranken- und die Quarantänestation beziehen können.“

Bei einem Tierheimfest am 30. Juni will der Verein die Bevölkerung über den Stand der Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt und das Konzept informieren. Die Stadt und das Land zahlen je 100 000 Euro als Zuschuss für das Tierheimprojekt.

Die Büchertische bleiben noch bis zum 25. Februar in der Buchlese, so Schrankenmüller. „Für meine Prüfung dokumentiere ich das alles.“ Bleibt nur zu wünschen, dass die Prüfer genauso tierlieb und begeistert sind wie ihre Kolleginnen.