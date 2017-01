Schramberg Bewegte Bilder von Schramberg bei Neujahrsempfang

Historischer Film "Schramberg 1867-2017" ist online zu sehen und hatte Premiere beim Neujahrsempfang.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beim Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Thomas Herzog hatten zwei Kurzfilme Premiere: Im Bärensaal zeigte die Stadt einen Film zur Stadtgeschichte und einen weiteren über das heutige Schramberg. Beide Filme hatte die Schramberger Agentur 4-Raum gedreht. Ab sofort ist der Film zu „150 Jahre Stadt Schramberg“ auf dem neuen You-Tube-Filmkanal „Stadt Schramberg Filme“ zu sehen.

Anhand von historischen Stichen und Fotografien zeigt der Film, wie Schramberg in den Gründerjahren rasant gewachsen ist. Die ersten Manufakturen für Strohhüte und Keramik, der Beginn der Uhrenindustrie, neue Schulen, Kirchen, Postamt, Rathaus. Der Film spart auch nicht die dunklen Seiten der Stadtgeschichte aus: Die Zünderproduktion im Ersten Weltkrieg, die Machtübernahme durch die Nazis 1933 und die Uhrenkrise in den 70er und 80er Jahren.

Er zeigt die Verlagerung der Industrie vom Tal auf den Sulgen, die Eingemeindungen von Sulgen, Waldmössingen und Tennenbronn. Am Ende fasst Oberbürgermeister Herzog zusammen: „Die Zeit steht nie still in Schramberg.“

Der zweite Film hatte beim Neujahrsempfang erst eine Vorpremiere. Er werde noch etwas nachgearbeitet, da einzelne Segmente, wie das vielseitige Vereinsleben in Schramberg, noch fehlen. „Auch dieser Film wird selbstverständlich nach seiner Fertigstellung ins Internet gestellt“, kündigte Achim Ringwald an, bei der Stadt für Internet und Social Media zuständig.

Auf dem städtischen Youtube-Kanal hat Ringwald auch andere alte Filme von Schramberg online gestellt. Darunter sind mehrere Filme von Kurt Hafner mit dem Schwerpunkt Fasnet in den 1980er-Jahren. Der Kanal „Stadt Schramberg Filme“ soll nach und nach erweitert werden, so Ringwald.