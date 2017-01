Bankraub in Sulgen: Mutmaßlicher Täter (24) sitzt in Untersuchungshaft

Am Dienstagnachmittag haben Beamte der Kriminalpolizei Rottweil einen 24-Jährigen festgenommen. Er wird dringend verdächtig, zwei Tage vor Heiligabend die Raiffeisenbank in Sulgen überfallen zu haben. Der Tatverdächtige wohnt im Landkreis Rottweil.

Ein maskierter Mann hatte beim Überfall einen Angestellten mit einer Pistole bedroht und wollte Geld. Mit der Beute in Höhe von mehreren tausend Euro in verschiedenen Währungen flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren erfolglos. Erste Anhaltspunkte für die Ermittlung waren die Videoaufzeichnungen des Geldinstituts und vorliegende Täterbeschreibungen von Zeugen. Auf Basis dieser Erkenntnisse leiteten Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizei weitere Maßnahmen ein, die mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften letztendlich zum Erfolg führten.

Bei mehreren Durchsuchungsmaßnahmen im unmittelbaren Umfeld des Täters fanden die Beamten wesentliche Teile der Tatbekleidung. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil noch am Tag seiner Festnahme dem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.