Schramberg Aufstieg geschafft: Bei den Ringern gibt's bald sechs Lokalderbys

Der Athletenverein Sulgen steigt auf und gesellt sich zu Tennenbronn und Aichhalden in die Regionalliga. Die Zuschauer können sich auf spannende Lokalrunden freuen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im Schnapszahljahr der eigenen Vereinsgeschichte gelang den Ringern vom Athletenverein (AV) Sulgen der Aufstieg in die Regionalliga. Bei einer Sportlerehrung würdigte der Vorsitzende des Stadtverbands für Sport, Ralf Rückert, dies als "eine ganz besondere Leistung im 111. Vereinsjahr". Die Regionalliga ist künftig die zweithöchste Klasse nach der Bundesliga der Ringer.

Es sei einmalig in der Stadtgeschichte, dass nun zwei Mannschaften, nämlich Tennenbronn und Sulgen diese sehr hohe Stufe erreicht hätten, sagte Oberbürgermeister Thomas Herzog. "Schramberg entwickelt sich so langsam zu einer Ringerhochburg." Rückert und Herzog freuten sich beide schon auf die künftigen sechs Lokalderbys. Denn nicht nur die Tennenbronner, auch die Aichhalder Ringer kämpfen in der Regionalliga Baden-Württemberg.

Ralf Rückert erinnerte die aktiven Sportler daran, dass ohne die Betreuer, Trainer und Funktionäre, die Cheerleader und die Eltern vieles nicht möglich wäre. Auch der Stadt und dem Gemeinderat dankte Rückert für die Unterstützung der Sportler.

Der Vorsitzende des AV Sulgen, Hans Rohrer, dankte im Namen des Vereins für Glückwünsche und Geschenke der Stadt und des Stadtverbands. Mit einem Meisterschafts-T-Shirt und einem Jahreskalender der athletisch gebauten Sulgener Sportler bedankten sich die Ringer beim Oberbürgermeister für den Empfang.