vor 3 Stunden SK Schramberg Attacke mit dem Brotmesser in Schramberg: 40-Jähriger geht auf Widersacher los

Am Samstagabend haben in der Straße An der Steige und auf dem Paradiesplatz mehrere Männer in Schramberg miteinander gestritten. Die Beteiligten bleiben unverletzt. Die Polizei Schramberg ermittelt nun gegen den Angreifer.