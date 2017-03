Schramberg Ärztehaus darf doch gebaut werden

Der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof entscheidet früher als erwartet. Die Bauarbeiten sollen schon in den nächsten Wochen beginnen.

Schramberg (him) Doch früher als erwartet hat der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof (VGH) im Streit um das Ärztehausprojekt auf dem Carl-Haas-Gelände entschieden. Und zwar zu Gunsten der Stadt und des Bauherrn. In einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichtshofs heißt es, die Beschwerde der Stadt und des Medzentrums gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg habe Erfolg gehabt. Auf Antrag von Anwohnern hatten die Freiburger Richter den Bau des Ärztehauses blockiert. "Der 5. Senat des VGH änderte den Beschluss des Verwaltungsgerichts und lehnte den Antrag der Nachbarn ab", so die Mitteilung aus Mannheim. Und dann besonders wichtig: Die Medzentrum "kann daher von der Baugenehmigung jetzt Gebrauch machen." Die Begründung für das Urteil werde noch zugestellt. Der Beschluss vom 29. März sei "unanfechtbar", so der Verwaltungsgerichtshof.

Die Anwohner hatten Widerspruch gegen die Baugenehmigung der Stadt eingelegt, weil es für das Gebiet keinen Bebauungsplan gebe. Außerdem handle es sich um ein reines Wohngebiet, in dem ein Ärztehaus nicht zulässig sei. Das Verwaltungsgericht hatte den Widerspruch anerkannt und eine aufschiebende Wirkung angeordnet. Dagegen hatten Stadt und Bauherrin Beschwerde eingelegt und nun Recht bekommen. Parallel hatte die Stadt einen Bebauungsplan aufgestellt, den der Gemeinderat im Dezember auch beschlossen hatte.

In einer ersten Stellungnahme freut sich OB Thomas Herzog über die "guten Neuigkeiten in Sachen Medzentrum Schramberg." Susanne Richter-Polig, die Sprecherin der Ideenwelt Gesundheit, die das Ärztehaus plant, nennt die Entscheidung einen großen Erfolg für die Medzentrum und die Stadt. Mit den ersten vorbereitenden Arbeiten soll in den nächsten Wochen begonnen werden, kündigt Richter-Polig an. Anwalt Kay Schulz von der Kanzlei HFBP Rechtsanwälte, die die die Bauherrin juristisch begleitet, meint: "Wir freuen uns über die Entscheidung des VGH, wir haben aber auch nichts anderes erwartet." Klägervertreter Hans-Jürgen Kracht erklärte, er werde keine Stellungnahmen abgeben.