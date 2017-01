Schramberg Ärztehaus bleibt in Warteposition

Ärztehaus bleibt in Warteposition

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim wartet die Stellungnahmen der Beteiligten ab. Ein Anwohner klagte gegen das Bauvorhaben.

Noch gibt es keine Lösung im Streit um den Neubau des sogenannten Medzentrums auf dem Carl-Haas-Gelände in Schramberg. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) wartet noch eine Frist für Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten ab, sagte der stellvertretende Pressesprecher des Gerichts, Dr. Rüdiger Albrecht.

Nach dem Beschluss eines Bebauungsplanes für das Gebiet durch den Gemeinderat Anfang Dezember habe "der VGH eine andere Entscheidungsgrundlage", so der für Baurecht zuständige Fachbereichsleiter im Schramberger Rathaus, Peter Weisser. "Es ist jetzt ein anderer Sachverhalt."

Die Stadt Schramberg hatte auf dem ehemaligen Fabrikgelände den Bau eines Ärztehauses genehmigt. Dagegen hatte ein Anwohner eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg erwirkt. Die Richter waren wie der Kläger der Ansicht, es handle sich um ein Wohngebiet.

Gegen diese Entscheidung ist die Stadt beim VGH in Berufung gegangen. Gleichzeitig hat sie einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht, in dem das Carl-Haas-Gelände als "eingeschränktes Gewerbegebiet" ausgewiesen wird, in der der Bau des Medzentrums zulässig wäre.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat den Plan einmütig gebilligt und die vorgebrachten Einwände von Anwohnern zurückgewiesen. Diese Einwände hatten mehrere Fachbüros zuvor geprüft und für nicht erheblich angesehen.

Der Verwaltungsgerichtshof werde voraussichtlich ohne öffentliche Verhandlung in einem "summarischen Verfahren" entscheiden, so Pressesprecher Albrecht. Das sei bei Eilverfahren üblich. Derzeit sei "nicht absehbar", wann die Entscheidung falle. Möglicherweise werde das Verfahren nicht weiter betrieben, da durch den jetzt beschlossenen Bebauungsplan andere Voraussetzungen bestünden.

Auch bei der planenden Firma Ideenwelt Gesundheitsmarkt in Gießen, wartet man auf die Juristen: "Wir sind immer noch in einer Warteposition, weil die Gerichte noch nicht entscheiden haben", so eine Sprecherin auf Nachfrage.