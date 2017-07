Schramberg 100 Kinder feuern ihre Mini-Zuber an

100 Kinder feuern ihre Mini-Zuber an

Handels- und Gewerbeverein organisiert buntes Kinderfest.

Schramberg (him) Ein buntes Kinderfest hat der Handels- und Gewerbeverein (HGV) am Donnerstagnachmittag mit seiner Mini-Bach-Na-Fahrt organisiert. 100 Kinder bastelten zunächst im Park der Zeiten ihre Mini-Zuber. Gegen 15.30 durften sie die phantasievoll geschmückten Gefährte dann in der Fußgängerzone zu Wasser lassen.

Moderiert von Bach-na-Fahrer Hilmar Bühler schipperten die kleinen Bootle bis runter zum Rathaus. Immer wieder forderte Bühler zum "Kannnnnal" . Und aus vielen Kinderkehlen erscholl das "volllllll".

Am Ziel beim Rathaus hatte die Bäckerei Brantner wieder ihren Riesen-Erdbeerkuchen aufgebaut. Den Anschnitt besorgten Vertreter der Stadt und des HGV. Mit Kinderschminken und dem Spielmobil des JUKS konnten sich die Kinder noch lange rings ums Rathaus vergnügen. Musikalisch begleitete Alleinunterhalter Wolfgang Tessari beim Rathaus das Bächlefest, später musizierte das Jugendblasorchester der Stadtmusik.