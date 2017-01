Schonach Zweites Wohnzimmerkonzert im Kuckuck

Familie Schwer lädt in Schonach in ihre gute Stube ein, „Frederick Street Band“ spielt

Schonach – Die Premiere mit der heimischen Kultband „Wombats“ ist den Besuchern noch in bester Erinnerung. Nun dürfen sich alle Fans von Livemusik an einem ungewöhnlichen Ort erneut freuen. Der Grund: Familie Schwer lädt am 27. Januar zu einem zweiten Konzert in ihrem Wohnzimmer in der ehemaligen Kuckucksuhrenfabrik der Gebrüder Kuner in der Schwarzwaldstraße ein. „Es wird eine richtige Hausparty“, freut sich Waltraud Schwer und erzählt lachend: „Unsere Kinder, die Hausbewohner, Freunde und Bekannte helfen wieder mit, auch Nachbarn haben ihre Unterstützung angeboten.“

„Das ist nicht selbstverständlich“, weiß Waltraud Schwer. Genauso wenig selbstverständlich ist es, dass sie und ihr Mann Gerold ihre gute Stube für ein Wohnzimmerkonzert der Öffentlichkeit zugänglich machen. „Es geht wieder um den Spaß an der Sache, wie bei der ersten Party“, betont Waltraud Schwer.

Zur zweiten Auflage kam es durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Von seinem Schonacher Freund Eugen Hör („Klappo“) erfuhr Heinrich Kunz von der einmaligen Stimmung beim Hautnah-Konzert mit familiärem Flair der „Wombats“ im „Kuckuck“ im vergangenen April. Er war von dem Gedanken, dort mit seiner eigenen Band „usm Daal“ einmal zu spielen, begeistert. So suchte der Musiker Waltraud Schwer auf. Unbekannt ist die Formation „usm Daal“ im Skidorf nicht. Sie spielte vergangenen Sommer schon mal zum Ausklang der Freibadsaison im Schonacher Naturbad auf und durfte dabei, wie die Musiker selbst sagen, „schon einmal die gute und feucht-kühle Höhenluft genießen.“

Die Männer der „Frederick Street Band“, Heinrich Kunz, Reinhard Göppert, Bernhard Makosch und Rolf Gehring, treiben seit gut 20 Jahren ihr Unwesen in Südbaden. Ihre Songs reichen von Blues bis Rock und Folk bis Pop im Stil der 1970er-Jahre. Die Lieder leben von den Eigenarrangements der Band mit kernigem Sologesang, bis hin zum vierstimmigen A-cappella, Picking- und Slide-Gitarren, groovendem Bass und percussiver Rhythmik. All das wird präsentiert mit einem Augenzwinkern und dem bandeigenen Humor. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt Familie Schwer mit ihrem Helferteam wieder im Wohnzimmer, in der Küche und in der Bar „Zum hässlichen Pferd“.

Karten für das Konzert am 27. Januar gibt es im Vorverkauf für acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro, bei Familie Schwer, im Schreibwarengeschäft „Moosi“ und bei der Tankstelle Kienzler in Vöhrenbach. Einlass: 18.30 Uhr.