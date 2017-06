Schonach Zwei Strecken mit grandioser Aussicht locken viele Wanderer zum Rohrhardsberg

Der 43. internationale Wandertag des Skivereins Rohrhardsberg hat viel zu bieten, beispielsweise die Alphornbläser Schönwald.

Schonach – Zum 43. internationalen Wandertag hatte der Skiverein Rohrhardsberg (SVR) am Wochenende eingeladen. Bei herrlichem Wanderwetter fanden wieder etliche Besucher, auch aus Frankreich und der Schweiz, den Weg zum Skilifthaus. Und das sollte sich lohnen. Der Vorsitzende des Skivereins, Siegfried Burger, schwärmte von den zwei verschieden langen Strecken, die grandiose Ausblicke in herrlicher Natur boten.

Die sechs Kilometer lange Strecke führte vom Start- und Zielpunkt am Skilifthaus Rohrhardsberg hinunter zum Parkplatz Sauermatte über den Farmbauernhof zur hinteren Vogte. Von hier aus ging es steil hinab zum Hummelloch und von dort aus dem Wanderweg oberhalb der L 109 zur Mühlebühlbrücke. Danach ging es wieder steil hinauf über den Jägerpfad zum Ziel. Der Zehner zweigte an der hinteren Vogte ab, ging vor bis ans Herrenkreuz auf der Wolfbauernhöhe und von hier über den Hohlenbach auf den Eschenbühl.

Stempel und Verpflegung

Hier ging es hinunter ins Turntal und wieder hinauf Richtung Gitschbühl zurück Richtung Wolfbauernhof. Über die Felder ging es hinunter zum Hummelloch, hier traf man die Sechs-Kilometer-Strecke wieder und wanderte zurück zum Ziel. Ein Kontrollposten auf dem Sechser und zwei auf dem Zehner sorgten unterwegs nicht nur für Kontrollstempel, um am Ende die begehrte Wandernadel zu erhalten, sondern auch für Verpflegung und Getränke zwischendurch. Rund 130 Wanderer kamen am Samstag etliche mehr waren es nochmals am Sonntag. Viele Besucher zog am Samstag auch wieder der Feldgottesdienst an, der dieses Jahr von Pfarrer Lutz Bauer aus Furtwangen, der in Vertretung von Pfarrer Ockert geleitet und von den Alphornbläsern Schönwald musikalisch umrahmt wurde. Und natürlich lockten die Highland-Games ebenfalls wieder viele Zuschauer auf den Festplatz beim Skilifthaus.

Die Skivereinsmitglieder sorgten gut für ihre Gäste. Ein großes Angebot an Speisen und Kuchen ließ keinen Hunger zu. Für musikalische Unterhaltung sorgte am Samstagabend DJ Michael, am Sonntag war Alleinunterhalter Bernhard an der Reihe. Den Abschluss fanden die Wandertage „Rund um den Rohrhardsberg“ mit der Verlosung, die mit tollen Reise- und Einkaufsgutscheinen sowie Sachpreisen lockte.