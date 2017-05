vor 33 Minuten Hans-Jürgen Kommert Schonach Wetter trickst Schulleiterin aus – Schulfest bringt trotzdem jede Menge Spaß

Für die Gäst der Dom-Clemente-Schule in Schonach ist beim Schulfest einiges geboten: Der Grundschulchor trägt mit Herzblut Lieder vor, Kuchen und Torten locken in den Musiksaal. Aber die Schulleiterin ist dennoch nicht 100-prozentig zufrieden – weil das Wetter so gut ist.