Schonach Wanderungen mit leckeren Höhepunkten

Genuss-Touren sind in Schonach ein echter Renner – die nächste Tour am 2. August führt zum Blindensee.

Schonach – Die Teilnehmer der Genusswanderungen schwärmen von ländlicher Idylle und einmaligen kulinarischen Geschmackserlebnissen. Die letzte Wanderung wartete für die Gruppe jetzt außerdem mit einer spontanen Überraschung auf. Mitten im Wald begrüßte die kulinarische Wanderbegleiterin Ilse Behrendt die Genusswandergruppe, die Ingrid Schyle anführte. Für die 18-köpfige Truppe war der Sektempfang mit bunten Häppchen im schattigen Wald etwas ganz Besonderes – und das soll es auch bleiben. Behrendt will nicht, dass sich ein Gewöhnungseffekt bei den Gästen einstellt. Tafeln in freier Natur, im Wald oder auf Lichtungen, das soll ein reduziertes, exklusives Angebot bleiben. Bei dieser Genusswanderung empfing sie die Gruppe unter einer knorrigen, ausladenden Kiefer auf der Grub, nahe des Anwesens von Michael Dold. Kühle Getränke, ein Plätzchen im Schatten, die Wandergruppe setzte sich begeistert an die festlich geschmückte Tafel.

Als Drei-Gänge-Menü servierte Ilse Behrendt eine Nudelsuppe, Schäufele mit Kartoffelsalat und zum Dessert knackfrischen Obstsalat mit Sahnehaube. Für diese Wandergruppe führte der Weg weiter zu Barbaras Kreativ-Konditorei, wo Minitörtchen und handgemachte Pralinen warten. Beim Mittagsmenü holte sich Ilse Behrendt Unterstützung von Liane Dold vom Schanzenberg.

„Das kann ich nicht noch alles kochen“, sagt Ilse Behrendt. Für eine Genusswanderung rechnet sie mit etwa 15 Stunden Vorbereitungszeit. Und weil der Anmeldeschluss am Vortag ist, ist das knapp bemessen. Nicht nur mit gut bürgerlicher Kost kennt sich Ilse Behrendt aus, bei der Yogatour servierte sie Leichtes und arbeitete mit außergewöhnlichen Würztechniken. „Das Feedback ist immer super“, freute sie sich über herzliche Komplimente. Ohne die Unterstützung durch ihren Mann Wolfgang und Transporthilfen durch die Gemeinde Schonach wären die Genusswanderungen allerdings nicht zu schaffen, versichert Ilse Behrendt.

Ingrid Schyle und Ilse Behrendt freuen sich nun schon auf das nächste Genusswander-Angebot am 2. August. Diese Tour führt zum Blindensee. Seine Besonderheiten wird Ingrid Schyle erläutern und Ilse Behrendt will die Gruppe wieder kulinarisch verwöhnen. Ein Fotograf wird die Tour begleiten.