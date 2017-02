Schonach Wanderangebote des Schwarzwaldvereins: Naturerlebnis als Ausgleich zum Alltag

Der Schwarzwaldverein plant viele Wanderangebote, unter anderem geht es zum Sonnenaufgang auf den Kandel.

Mit einer Fülle von Wanderangeboten für jedes Alter und jede Konstitution will das Vorstandsgremium des Schwarzwaldvereins auf die kommenden Wanderfreuden hinweisen.

„Spaß erleben, Geselligkeit pflegen und das Naturerlebnis als Ausgleich zum Alltag wahrnehmen“, so beschrieb im Pressegespräch die stellvertretende Vorsitzende, Ilse Behrendt, die Wohlfühlatmosphäre im Schwarzwaldverein.

Dafür sind 18 Wanderungen geplant, vier Angebote richtet Ingrid Schyle an die Jugendlichen, und die Familiengruppe hält acht weitere, interessante Programmpunkte bereit. Dazu kommen noch die überregionalen Wanderofferten des Verbandes und des Bezirks Fohrenbühl. „Es ist ein Spagat, jedem Personenkreis gerecht zu werden“, wertete der Vorsitzende Herbert Fehrenbach, „aber ich glaube, wir haben das richtig gut hinbekommen“. Je nachdem, welche Wandergruppe sich zusammenfindet, wird das Tempo moderat angeschlagen. Da bleibe Zeit zum Reden und Schauen, versicherte der Ehrenvorsitzende Klaus Kopp.

Barbara und Thomas Wenke werden beispielsweise mit den jungen Familien eine Felsenwanderung am Rohrhardsberg unternehmen und sie bieten eine Wanderung mit Picknick. Ingrid Schyle will sich mit interessierten Jugendlichen den Feldberg-Rangern anschließen und eine Sonnenaufgangstour rund um den Kandel erleben. Mit zwei sogenannten Pkw-Wanderungen versucht Ilse Behrendt die zu erreichen, deren Mobilität nicht mehr für die Touren ausreicht. Dabei wird das Ziel mit dem Auto angesteuert, eine Besichtigung angeboten und die Geselligkeit beim gemeinsamen Vespern gepflegt.

Im Frühjahr ist das Grässlin-Museum das Ziel, im Oktober führt sie zur Ölmühle nach Simonswald. Die Bus-Wanderung mit Lukas Duffner geht nach Stein am Rhein, und der dreitägige Jahresausflug hat das Kleinwalsertal als Ziel. Im nächsten Jahr, kündigte Klaus Kopp an, könnte der Ausflug viertägig in die liebliche Mosellandschaft führen. Gemeinsame Wanderungen sind mit den Ortsgruppen Königsfeld und Schapach geplant, die Geschichtswanderung mit Wolfgang Schyle wird in Vöhrenbach-Hammereisenbach Wissenswertes hervorbringen.

Viele weitere attraktive Wanderziele, wie den Rottweiler Turm, das Urbansfest in Durbach oder die Mühlenwanderung in Königsfeld ergänzen das Programm. Weitere Einzelheiten, wie Wegestrecke und Wanderdauer gibt es im neuen Wanderheft der Ortsgruppe Schonach, den Vereinskästen bei der Volksbank, dem City-Markt und dem Edeka-Markt sowie auf der Homepage.

Gerne, so Herbert Fehrenbach, könnten sich Wanderfreudige unterwegs einklinken oder auch nur zum geselligen Teil des Tages kommen. Diese Einladung richtete er auch an interessierte Nicht-Mitglieder. Ilse Behrendt regte an, die Fahrrad-Touren, die Wegewart Martin Hettich vor Jahren anbot, wieder zu beleben. Sie kann es sich vorstellen, die Biker-Gruppe auf ihrem Weg mit Erfrischungen zu überraschen und die Touren spontan an die Bedürfnisse der Teilnehmer anzupassen.

Hinsichtlich der neu auszuweisenden Mountain-Bike-Touren durch das Ferienland und die streckenweise Doppelnutzung des Wandernetzes, betonten Herbert Fehrenbach und Klaus Kopp einstimmig, das wäre alles eine Frage der Kommunikation und des guten Willens. Der Vorstand zeigte sich überzeugt, ein attraktives Programm vorgelegt zu haben und freut sich auf neue Wanderfreunde, die viel Spaß an der Geselligkeit haben.

Informationen auf: www.schwarzwaldverein-schonach.de