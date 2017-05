Schonach Volksmusik mit Karibikgefühl: Cuba-Boarische bieten heißen Musik-Cocktail

Die Cuba-Boarischen gastieren im Haus des Gastes in Schonach. Die Volksmusiker spielen am Freitag, 16. Juni, um 20.30 Uhr auf Einladung von Karl Trenkle aus Schönenbach.

Aus der Liaison zwischen Oberbayern und Havanna ist eine musikalische wie menschlich tiefe Beziehung gewachsen: die Cuba-Boarischen. Es fing ganz harmlos an. Hubert Meixner und seine Dorfmusikanten wollten im Jahr 2000 eigentlich nur Urlaub machen in Kuba, ein bisschen Sonne, Meer und kühle Drinks genießen, doch schon in der ersten Nacht zettelten sie in der Hotelbar mit einheimischen Musikern einen zünftigen bayrisch-kubanischen Hoagascht an, der sie seitdem nicht mehr los lässt. Angesteckt von der Lebensfreude der lateinamerikanischen Rhythmen verschmelzen sie jetzt Salsa mit Polka, Cha Cha Cha mit alpenländischen Hochzeitsmärschen und Chan Chan mit Zwiefachen. Inzwischen sind fast 17 Jahre vergangen, und aus den einstigen Dorfmusikanten hat sich eine Erfolgsformation entwickelt.

Rhythmen und Sprachen wechseln so schnell wie die vielen Instrumente: Trompete, Steirische Ziach, spanische Gitarren und Congas treffen auf bayrisches Schlagwerk. Das Bayrische fließt ins Spanische und umgekehrt. Lebensfreude oder Herzschmerz berührt die Menschen hier wie da, reißt zum Tanzen und zum Feiern mit.

Vorverkauf im Haus des Gastes, 07722/ 96 48 10 und bei Karl Trenkle 07723/22 88.