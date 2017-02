Schonach Viele Schaulustige säumen beim Kinderumzug die Schonacher Straßen

Bei strahlendem Sonnenschein fand traditionell der Kindermaskenumzug in Schonach statt. Viele bunt verkleidete Schaulustige versammelten sich auf den Straßen rund ums Dorf und sorgten für ein tolles Bild am Straßenrand.

Narri-Narro hieß es für die Nachwuchsnarren aus der Raumschaft Triberg, die gemeinsam mit einigen Erwachsenen das Häs ihrer Gemeinde präsentierten.

Angeführt von einer Schonacher Zunfthexe und den ersten Narrenräten, machten die heimischen Geißenmeckerer und Geißenmägde den Anfang. Der begleitende Geißentreiber hatte alle Hände voll zu tun, da sich viele junge Maskenträger am Umzug beteiligten. „Das bestätigt auch den positiven Trend in unserer Zunft, es werden immer mehr jüngere Mitglieder“, wusste Moderator und Narrenrat Robin Kienzler.

Auch die Beteiligung der Gremmelsbacher Zunft war herausragend. So verlängerten viele Holzschuehklepfer den durch die Gemeinde ziehenden Gaudiwurm merklich. Ein Pärchen Gutseleschlecker der Stabhalterei Freiamt und kleine Teufel und Spättle aus der Wasserfallstadt trugen zum Umzug ihren Teil bei.

Ebenso beteiligten sich die Schönwälder Narren mit zwei Gruppen: unter den vielen Wälder-Hexen versteckten sich auch FC-Hexen.

Nicht zu vergessen ist die Jugendkappelle Schonach unter der Leitung von Markus Kammerer. In Tierkostümen bestimmten die jungen Musiker den Takt des Umzugs.

Am Ende des gemeinsamen Marsches rund ums Dorf konnten sich alle Gruppen noch im Haus des Gastes einfinden.

Unter der Bewirtung des FC Teutonia 09 Schonach fand dort am Nachmittag noch ein närrisches Treiben statt. Alle jungen Umzugsteilnehmer erhielten wie jedes Jahr als Erinnerung an die gemeinsame Fasnetaktion in „de Schone“ einen Holzorden zum Umhängen.