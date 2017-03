Viel Geld fließt in die Ausbildung

Schonacher Mountainbike-Freunde blicken auf vielfältiges Programm zurück, großes Augenmerk gilt dem Nachwuchs.

Schonach – Die Mountainbike-Freunde hatten im vergangnen Jahr ein reges Programm, wie Vorsitzende Andrea Wagner in der Hauptversammlung berichtete. Großes Augenmerk wurde auf den Nachwuchs gelegt. So etwa beim Kids-Training für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren, das für Mitglieder und Nichtmitglieder offen ist. Spiele, Technik-Training und kleine Ausfahrten wurden gut angenommen. Für die kommende Saison müsse man, so Wagner, eine zweite Gruppe bilden. Das bedürfe weiterer Betreuer, die für diese Aufgabe ausgebildet werden sollen. „Wir werden daher einen Großteil unseres Geldes in Ausbildung stecken“, kündigte sie an.

Mit dem Nachwuchs unternahm man Walderlebnis-Touren, war mit dem Förster unterwegs und startete beiKids-Cup und Laufrad-Cup des Schwarzwald-Bike-Marathons. Die Beschilderung des Naturerlebnispfades hielt man in Schuss und legte gleich die Prüfung zum Juniorförster ab. Die Mountainbiker waren auch bei der Dorfputzete unterwegs, halfen beim Pow-Wow der Bike-Ranch, nahmen am Bike-Marathon teil und unterhielten zudem die Verpflegungsstation. Der offene Bike-Treff wurde gut angenommen, ebenso das Spinning-Training zur Vorbereitung der Saison. Beteiligt sind die Mitglieder an der Betreuung der Bike-Wege im Ferienland und an den Planungen des neuen Wegenetzes. Man sorgte auch für Fortbildungen der Jugendbetreuer, dabei waren zwölf Betreuer aus mehreren Bundesländern zu Gast.

Kassierer Joachim Spath berichtete von einem erhöhten Kassenbestand und einer um vier gestiegenen Mitgliederzahl auf nun 179. Gemeinderat Herbert Fehrenbach freute sich über das rege Vereinsleben der Mountain-Biker und die tolle Jugendarbeit. Als Vorsitzender des Schwarzwaldvereins stehe er dem Bike-Wegenetz und dem Miteinander zwischen Wanderer und Bikern positiv gegenüber. Die gegenseitige Rücksichtnahme klappe gut. Das beteuerte auch die Vorsitzende Wagner. Der offene Biketreff soll 2017 weiter stattfinden, ebenfalls das Kids-Training. Außerdem sind Fahrtechnik-Training für Erwachsene, Sonnwendfahrt und Ausflug geplant. Christian Schuler wurde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, ebenso Schriftführerin Theresia Ketterer und Sportwart Carsten Schnürle.