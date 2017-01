Schonach Urlaubsgefühle und Strandlaune mitten im Winter: Schonacher Eventfabrik lädt zur Mallorca-Party

Die Schonacher Eventfabrik lädt zur Mallorca-Party, weitere Veranstaltungen sind geplant.

Sommer, Sonne, Malle – entspannte Urlaubsgefühle wollen die Initiatoren der Schonacher Eventfabrik am Samstag, 14. Januar, bei der Mallorca-Party vermitteln. Dazu ziehen sie alle Register. Die entsprechende Partymusik wird der Schonacher DJ John Pro, bekannt als DJ Fausto auflegen und dafür sorgen, dass das Partyvolk auf sommerliche Strandtemperaturen im Foyer des Haus des Gastes kommt. Lukas Bechthold, Florian Szymczak, Florian Duffner, Christopher Straub und Michael Bechtold mixen natürlich die entsprechenden Sommer-Drinks. An der Cocktailbar wird es beliebte Cocktails geben und das Mallorca-Kultgetränk Sangria bieten sie ebenfalls an.

Außerdem werden sie, unterstützt von ihren Freunden weitere Getränke an der Bar anbieten. Das Angebot richtet sich an alle, die den winterlichen Temperaturen entkommen wollen, Spaß am Feiern haben und einen unbeschwerten Abend mit Freunden ansteuern. Einlass ist um 20.30 Uhr, die Party steigt ab 21 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist inzwischen gut angelaufen, Tickets zum Preis von fünf Euro gibt es bei der Tourist-Info oder über die Homepage der Eventfabrik.

Die Gruppe, die sich im Sommer 2015 gründete und die Bereicherung des Dorflebens zum erklärten Ziel hat, bereitet weitere Events für das kommende Jahr vor. Am 29. April wird es eine Unplugged-Party ebenfalls im Foyer im Haus des Gastes geben. Enya Haas wird gemeinsam mit dem St. Georgener Duo Dos Más einen musikalischen Abend gestalten. Spontane, handgemachte Musik in verschiedenen Genres und Musikerkombinationen werden für eine gechillte Wohlfühlatmosphäre sorgen, das wünschen sich die Jungs von der Eventfabrik.

Eine Beach-Party im Naturschwimmbad und die Ü-30-Party stehen wieder auf der Agenda, die Termine dazu stehen noch nicht fest. Die engagierte Gruppe bietet auch weiterhin ihren Schneeräumdienst für die älteren Mitbürger an. Mittlerweile sind alle fünf jungen Männer im Beruf oder in der Ausbildung, so dass es schwierig ist, tagsüber die Wünsche spontan zu erfüllen. Sie hoffen, dass sich eventuell einige Schüler melden, bisher gab es auf ihre Anfragen in den sozialen Netzwerken wenig Resonanz.

Für ihre Arbeit, darüber freuen sich die fünf Jungs, erhalten sie viel Anerkennung, aus ihrem Freundeskreis und von der Bevölkerung. Auch DJ John Pro, der die Mallorca-Party unter Hochspannung halten wird, ist davon begeistert und ermöglicht mit seinem Entgegenkommen den günstigen Eintrittspreis.