Schonach US-Präsident besucht Blechschwätze

Die Kurkapelle handelt sich für ihre Verspätung eine Rüge ein und der neue Song „Ich und mein Meck“ heizt den närrischen Gästen im Rebstock ein.

Schonach – Schonachs Rathäusler, Gemeinderäte und Lehrer liefern sich traditionell am Schmutzigen Dunschdig mit dem Narrenrat geistreiche Wortgefechte – das Blechschwätze. Zum Hansele-Warm-up oder gut Schonacherisch Blechschwätze kam auch dieses Jahr wieder eine große Schar Narren im Hotel Rebstock zusammen. Oberzunftmeister Johnny Kienzler freute sich, dass so viele Gäste gekommen waren.

Allerdings gab es eine Rüge für den Musikverein Kurkapelle Schonach – die sei nämlich eine halbe Stunde zu spät eingetroffen. Dass der Narrenrat allerdings erst nach der Musik eintraf, darüber verlor er kein Wort. Stattdessen begrüßte er die Gäste, darunter auch die für nun sechs Tage arbeitslose Rathausmannschaft mit dem abgesetzten Bürgermeister Jörg Frey.

Doch anders als in den Vorjahren lieferte diese heuer keinen Beitrag – ihr Vorsänger „Litzi“ Kurt Lietzmann war nämlich erkrankt. Persönlich begrüßt wurde Heidi Spitz. „Hesch alles vorbereitet für de Weltcup?“, fragte der Ozumei. Zwar läge aktuell nicht viel Schnee, aber Kienzler betonte noch einmal, dass der Narrenrat in den nächsten sechs Tagen schon für reichlich Schnee sorgen werde. Begrüßt wurde auch das Lehrerkollegium der Dom-Clemente Schule, das nahezu vollzählig erschien. Deren Rektorin Sabine Emde und Konrektorin Tanja Grieshaber verlieh Kienzler zusammen mit Narrenrat Uwe Kammerer den Großen Batzenwecken-Orden an der Uhrkette für ihr Verdienst um die Lebendighaltung der Fasnacht in der Schule. Später entlockte Kienzler einer Abordnung des Kirchenchors Schonach ein Gesangsstück.

Blech wurde natürlich auch geschwätzt, und ziemliches Blech redete US-Präsident Donald Trump alias Daniel Klausmann. Immerhin betonte er, dass zwar die Vereinigten Staaten Nummer eins seien, dahinter aber gleich Schonach als zweites käme. rmin Burger und Mike Spinner durften sich natürlich auch nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Ihr Ohrwurm „Ich und mein Meck“, der beim Zunftabend seinen Triumphzug begann, brachte den Rebstock zum Kochen und auch die geforderte Zugabe lieferten die beiden prompt. Für den musikalischen Part sorgten einmal mehr der Musikverein Kurkapelle Schonach und Alleinunterhalter Hans „Fury“ Duffner. Somit war das Blechschwätze auch in diesem Jahr ein gelungener Einstieg in den Schmutzige Dunschdig.