Schonach Turnverein erweitert Fitnessangebot

Bei Baby-Zumba in Schonach steht der Spaß im Vordergrund. Das Training dient aber auch dem Austausch über die Freuden und Probleme der jungen Mütter.

Schonach – Das neue Fitnessangebot des Turnvereins mit Kursleiterin Tanja Herdner steht unter dem Motto „Du wirst fit und dein Baby macht mit“.

Jeweils donnerstags ab 16 Uhr treffen sich Mütter mit ihrem Nachwuchs, um im Doppelpack zu trainieren. Für sie alle gehört der Austausch über Probleme und die Freuden mit dem Nachwuchs ebenfalls dazu. Inspiriert von Kangoo-Training, bei dem mit den Säuglingen im Tragetuch trainiert wird, entwickelte Tanja Herdner ihr Übungsprogramm, das auch viele Zumba-Elemente enthält.

Das soll vor allem Spaß machen, der körperlichen Fitness dienen und nicht überfordern. „Wem das zuviel wird, der macht eine Pause“, ermutigte sie die Kursteilnehmerinnen auf die Signale des eigenen Körpers zu hören. Alle Übungen hat sie mit ihrer Tochter Lilly Rosa ausprobiert und die wildesten Sprünge und hektischen Schrittfolgen aus dem Programm entfernt.

Dafür ergänzte sie das Training mit Stärkungsgymnastik für Beine, Bauch und Po. Zusammen mit der süßen Baby-Fracht haben die es ganz ordentlich in sich.

Den Müttern macht es Spaß und auch den Babys gefällt es offenbar. In harmonischer Atmosphäre trainierten die zwölf Frauen für eine gute Stunde miteinander, die Baby stets mit dabei. Abschließend wurde mit den Kleinen im Wickeltuch getanzt. „Da schlafen sie regelmäßig ein“, wusste Tanja Herdner aus Erfahrung.

Ob dieses Angebot, das sich tatsächlich auch an die Allerjüngsten richtet, ankommt, war sie sich nicht sicher. Bereits während der Schwangerschaft und in den ersten Wochen danach erklärte sie den jungen Frauen in der gleichen Lebenssituation, wie sie sich dieses Baby-Zumba vorstellt und traf auf großes Interesse. Wer sich für den Mama-Säugling-Kurs interessiert, der kann einfach dazu kommen, versicherte Tanja Herdner.