schonach Turnverein begeistert mit ideenreichem Programm

Über 100 TV-Akteure stehen auf der Fasnetbühne und sorgen für zwei schwungvolle Abende vor ausverkauftem Haus.

Schonach – Ein tolles Feuerwerk an Show und Akrobatik lieferten die Akteure des Turnvereins Schonach am Freitag und Samstag vor ausverkauftem Haus ab. Kein Wunder also, dass der Vorsitzende Klaus Börsig die Gäste und Ehrengäste mit einem zufriedenen Lächeln zum bereits zehnten doppelten Bunten Abend begrüßte. Die beiden Veranstaltungen standen unter dem Motto „Premiere“ und natürlich hielten sich nicht nur die Aufführungen an dieses Motto, schon am Eingang wurde man von Kartenabreißern begrüßt, für jeden Gast gab es eine Tüte Popcorn.

Im Foyer war eine Lounge eingerichtet, mit Kaffee-Mobil und gemütlichen Sitzgelegenheiten, hier hingen auch Filmplakate. Diese waren allerdings etwas modifiziert, statt der ursprünglichen Konterfeis waren die Stars des Turnvereins abgebildet. Im Saal zog sich die Kino-Dekoration fort.

Um 20 Uhr sollte das Programm beginnen, doch zuvor schon wurde auf der Bühne ein kurzer Film mit einem etwas exzentrischen Regisseur gedreht. Die Szene handelte von einem Überfall auf eine ältere Dame, die auf den Bus wartete und ihrer Handtasche beraubt wurde. Nach einigen Fehlstarts war alles im Kasten und die Filmcrew zog wieder ab.

Ein Flash-Mob, den Zoe Kern einstudiert hatte, erwartete die Zuschauer danach. Zuerst wurde auf der Bühne getanzt, plötzlich waren im ganzen Saal Tänzer des Turnvereins zu sehen. Schlag auf Schlag ging es weiter mit der Premiere – die Stargäste kamen schon in Form von Mirja Straub, Michael Gantert und Thomas Faller, begleitet von einem Rudel Paparazzi, herbei. Das Trio übernahm die Moderation des Abends. Hier wurden aber nicht einfach die Programmpunkte angesagt, nein, man zeigte auch verschiedene Filmklassiker in neuem Glanz. So kam etwa der Film Titanic zu neuem Glanz, auch James Bond samt Q und M waren zu Gast und sogar Winnetou war zu Besuch. Nach der Hälfte des Programms verloste das Trio die große Tombola, für die man zu Beginn des Abends Lose kaufen konnte.

Nun waren Nadine Burger, Phillip Kuner und Christian Scherer an der Reihe mit ihrem Auftritt unter dem Motto Heidi. Akrobatische Vorführungen am Berg und auf der Matte beeindruckten.

Die neue Tanzgruppe Seduction unter Zoe Kern zeigte den Tanz Burlesque. Antje Velten, Kerstin Hör und Tanja Lehmann bewiesen in ihrem Auftritt unter dem Motto Zeltlager, dass Zelte durchaus auch für Tanzauftritte geeignet sind. Ihren turnerischen Auftritt „Kisten“ zeigte die gemischte Gruppe unter Antje Velten und Oberturnwart Hansjörg Faller.

Die zahlreichen Mädchen der Klassen 9 bis 12 unter Tanja Herdner führten den Tanz Superheroes auf, die Leistungsriege der Mädchen kam mit „Let's Play“ unter Tanja Lehmann auf die Bühne.

Eine originelle Show „Balla Balla ä Ball“ boten auch Christian Scherer und Helge Hörmann. In knappen Trikots turnten sie mit einem Medizin- und einem Wasserball. Der Tischtennisball am Ende war aber doch eindeutig zu klein für die Übungen. Schön anzusehen waren die vier Mädchen der Leistungsriege unter Antje Velten. Als Frösche in grünen Trikots tanzten sie ebenfalls mit Medizinbällen.

Einmal mehr einen tollen Beitrag leisteten Oliver Walendowski und sein Team. Sie drehten einen Kurzfilm. Darin ließ die böse Königin ein allmächtiges Schwert erschaffen, doch der Druide, der es schmiedete, belegte es mit einem Fluch, sodass das Land der Königin in tiefe Finsternis verfiel. Nur eine Gruppe Zwerge wollte das nicht hinnehmen und kämpfte so lange dagegen an, bis es ihr gelang, das Schwert zu vernichten und das Land zu befreien.

Schlag auf Schlag ging es weiter mit der Leistungsriege der Mädchen und Jungen mit ihrem Tanz „Wild, Wild West“ unter Zoe Kern und Hansjörg Faller. Der Frauengruppe unter Inge Steblay, Ute Spath und Birgit Hansmann mit ihrem Tanz zu Michael Jacksons Ghost folgte ein Tanz unter Leitung von Antje Velten mit dem Titel Dreams und die zauberhafte Aufführung „1000 und die eine Nacht“ der Tanzgruppe Delicious unter der Regie von Ramona Müller.

Dann kamen die Geschwister Franziska und Jannik Schyle sowie Zoe und Thorben Kern mit ihrem Dance-Battle und die Tanzgruppe Hot Steps unter Antje Velten mit dem sehenwerten Tanz „Pantomimas and man" (Nino Kienzler).

Den glänzenden Abschluss bildete einmal mehr die Leistungsriege der Männer unter Markus Schwer und Hansjörg Faller. Sie brachten Peter Pan mit tollen akrobatischen Leistungen, Witz und Komik auf die Bühne. Über drei Stunden buntes Programm zauberten die über 100 Aktiven des Turnvereins, bevor Vorsitzender Klaus Börsig nochmals alle Akteure auf die Bühne bat und allen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne, in der Küche und an der Bar dankte. Sonderapplaus gab es für Oberturnwart Faller, der für das Programm verantwortlich zeichnete. Schluss war aber auch danach noch nicht. Alleinunterhalter Andy sorgte im Saal für Tanzstimmung, in Foyer und Bar ging es bei Drinks weiter.