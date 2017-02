Schonach Turnverein Schonach lädt zur Premiere ein

Die Besucher dürfen wieder gespannt sein: „Premiere“ lautet diesmal das Motto der Bunten Abende des Turnvereins am 10. und 11. Februar. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung zum Auftakt der Schonacher Saalfasnet startet am 4. Februar um 10 Uhr.

Bei der Tourist-Info Schonach im Haus des Gastes sind die Karten für acht Euro am morgigen Samstag ab 10 Uhr erhältlich. Wie immer werden die Käufer von Mitgliedern des Turnvereins mit Kaffee und Hefezopf verwöhnt.

Schon das Anstehen für die begehrten Eintrittskarten ohne Platzreservierung zu den beiden Bunten Abenden im Haus des Gastes lohnt sich also allemal, das Kommen am Freitag, 10., und Samstag, 11. Februar, sowieso, denn die zahlreichen Akteure sind schon seit Langem am Üben, Werkeln und Filmen.

Wie immer erwartet die Besucher ein Programm mit Akrobatik, Turn- und Tanzeinlagen. Auch Show- und Spaßelemente werden nicht fehlen, genauso ein Video, auf das sich die Turnvereinsgäste jedes Jahr freuen.

Seit Wochen studieren die verschiedenen Gruppen des Turnvereins ihre Darbietungen ein. Darunter befindet sich auch die neue Tanzgruppe „Seduciton“ von Zoe Kern. Die jungen Turnerinnen ergänzen somit die Tänze der beiden Tanzgruppen „Hot Steps“ unter der Regie von Antje Velten und „Delicious“ unter der Leitung von Ramona Müller.

Die Federführung beim Programm mit über 15 Auftritten obliegt erneut Oberturnwart Hansjörg Faller, wobei jede Gruppe ihre Nummer selbst auswählt und auch für deren Präsentation verantwortlich zeichnet.

Einige Bühnenbilder werden stets in Teamarbeit erstellt. Dieses Mal waren es sechs neue. Die Entwürfe jeder Gruppe werden von Hansjörg Faller auf die von Elke Kern aus Stoff genähten Rechtecke gezeichnet und die leeren Flächen anschließend gemeinsam von den Akteuren mit Volltonfarben ausgemalt. Dafür wird jedes Jahr der Saal des Haus des Gastes kurzerhand in ein Malatelier umgewandelt. Diesmal waren es rund 50 Mitglieder aller Gruppen, die sich an der stundenlangen Malaktion beteiligten. Dabei wurde ferner unter der Leitung von Ute Spath und Inge Steblay von der Gymnastikgruppe die zum Motto „Premiere“ passende Saaldekoration erstellt.

Zur Stärkung zwischendurch gab es für alle Helfer ein warmes Mittagessen, das diesmal Turner Nino Kienzler zubereitete. An den beiden TV-Abenden zeichnen wieder Jürgen Schyle und Elisabeth Scherer für die Küche verantwortlich. Sie und ihr Team werden die Besucher mit kalten und warmen Speisen versorgen.

Nach dem Programm mit Tombola kann auch noch zur Musik von Alleinunterhalter „Andy“ getanzt werden. Einlass ist an beiden Abenden ab 18.30 Uhr, Beginn jeweils 20 Uhr.