Schonach/ Schönwald Trotz Schneemangel gut in Form

Springen auf der Schülerschanze beim Georg-Thoma-Pokal der Kombinierer, Langläufer in der Biathlon Arena

Schonach/Schönwald (hjk) Ein tolles Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit ist seit Jahren die Ausrichtung der ersten Station des Georg-Thoma-Pokals für Kombinierer. Der SC Schönwald richtet das Springen auf der Schülerschanze aus, der SC Schonach den Kombinationslanglauf.

Geprägt vom Schneemangel und ausgezeichneten Leistungen der jungen Sportler präsentierte sich das Spektakel. In Schönwald hatte man bis dato nur die 20-Meter-Schanze belegen können. Moderiert von Routinier Hans-Georg Schmidt, wusste jeder Springer und Zuschauer, was wann läuft. Der Altbürgermeister war einst ein Pionier, was das Frauen-Skispringen betrifft. Unterstützt wurde er von rund 15 Helfern aus beiden Vereinen, die als Weiten- und Sprungrichter agierten. Dazu kamen in Küche und Schanzenhaus weitere Helfer. Mit im Boot waren auch Freiwillige des Roten Kreuzes. Neben vielen Eltern aus Nah und Fern gab es auch einige Zuschauer aus dem Ort, auch der eine oder andere Feriengast schaute sich das Springen an. Ein wenig erstaunlich war die Tatsache, dass von 32 gemeldeten Springern neun nicht antraten. Allerdings war zu hören, dass einige dem Grippevirus Tribut zollen mussten.

Wolkenloser Himmel, leichter Frost

Herrliche Bedingungen fanden die 23 Teilnehmer vor – leichter Frost bei wolkenlosem Himmel und ein tragfähiger maschinell erzeugter Schnee. Die wenigen jungen Damen am Bakken zeigten ausgezeichnete Ergebnisse, in den Altersklassen zehn und elf lagen Nathalie Armbruster und Kathrin Fischer, vor ihren männlichen Konkurrenten.

Der Maschinenschnee stellte sich auch am Nachmittag als rettender Anker heraus. Die Rothaus-Biathlon-Arena war zwar nicht zu 100 Prozent beschneit, immerhin aber stand den Kombinierern ein Rundkurs von 500 Metern zur Verfügung – und man sah, dass die Langläufer geradezu nach Schnee lechzten. In den beiden jüngeren Klassen der Jahrgänge 2006 bis 2008 war kein heimischer Athlet angetreten, in den Altersklassen elf und zwölf war das Läuferfeld soweit ausgedünnt, dass man diese zusammen mit dem einen Läufer, Augustin Efinger vom heimischen Skiteam, gemeinsam starten ließ. Auch in der Rothaus-Arena hatten sich neben den knapp 20 Helfern um den stellvertretenden Schonacher SC-Vorsitzenden Wolfgang Förtsch wieder einige Zuschauer eingefunden, die den Sportlern Beifall zollten. Die schnellste Laufzeit auf der Zwei-Kilometer-Strecke brannte Nathalie Armbruster (Schüler elf, Skizunft Kniebis) in die Loipe. Maximilian Herr vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg hatte einen kleinen Sturz in der ersten Kurve, der ihn weit zurückwarf. Dennoch reichte es für ihn noch für einen ersten Platz in seiner Altersklasse.

Wieder einmal hatte es das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg geschafft, für jeden Athleten einen Sachpreis zu beschaffen: Entweder Wachs für die Sprunglatten oder für die Langlaufski, alternativ gab es eine Bürste zum Einbürsten der Wachse.