Schonach Trotz Handicap nie den Mut verloren

Unglücksfall in jungen Jahren wirft Martin Hettich nicht aus der Bahn, beim Schwarzwaldverein für Waldwege zuständig

Schonach – Er ist naturverbunden und hilfsbereit. Martin Hettich kümmert sich um seine Nachbarn, in den Wäldern sorgt er für freie Wanderpfade. Trotz hartem Schicksal verlor er nie seinen Mut. Martin Hettich ist dort aufgewachsen, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Der Ramselhof im hintersten Winkel auf dem Rohrhardsberg ist seine Heimat. Vielleicht ist er deshalb so naturverbunden und kümmert sich beim Schwarzwaldverein um die Waldwege.

„Rausle“ nennen die Einheimischen den abgelegenen Hof, auf dem der Rentner vor vielen Jahrzehnten mit seinen Eltern im Kreise von acht Kindern wohnte. Als er fünf Jahr alt war, geschah auf dem Hof ein großes Unglück. Aus Versehen wurde der Jüngste in der Familie von seinem neunjährigen Bruder, der das Schießen mit Pfeil und Bogen übte, genau ins rechte Auge getroffen. Dadurch hatte der kleine Martin viele Nachteile. „Erst mit 18 Jahren konnten mir die Ärzte ein Glasauge einsetzen, vorher hatte ich immer große Probleme mit dem Sehen“, erzählt Martin Hettich unserer Zeitung. Doch der Bauernbub verlor trotzdem nicht seinen Mut.

Zunächst besuchte er, wie seine älteren Geschwister, von denen heute nur noch zwei leben, die kleine Volksschule am Rohrhardsberg. Danach half er bei der Arbeit auf dem Bauernhof mit. „Dann habe ich in der Uhrenfabrik Schwer in Schonach gearbeitet und später war ich bis zur Rente in der Firma Hahn“, erzählt Hettich. 1976 heiratete er Irene Schüssele und zog mit ihr in das Haus seiner Schwiegereltern im Untertal, wo er heute noch wohnt. Schon vorher trat er in den Schwarzwaldverein ein, wo er zunächst als Jugendwart fungierte und mit den Jugendlichen wanderte.

Schon seit vielen Jahren ist er Wegewart und macht die Pfade frei für die Wanderer. „Vom Schänzlehof bis zum Bergsee in Triberg und von der Schönen Aussicht bis auf die Weißenbacher Höhe in Schönwald reicht das Wegenetz, für das wir zuständig sind“, freut sich Martin Hettich, denn er arbeitet gerne im Wald.

Ein weiteres Hobby ist das Herstellen von hübschen Holzfiguren, die vor und in seinem Haus bewundert werden können. „Wichtig ist mir auch die Nachbarschaftshilfe“, verrät der rührige Ruheständler. Seine Nachbarin fährt er zum Arzt, zum Friseur und zum Einkaufen, weil sie kein Auto hat.