Schonach Tolle Atmosphäre erwartet die Besucher in Schonach

Ein buntes Rahmenprogramm peppt den Weltcup zusätzlich auf.

Schonach – Neben den sportlichen Höhepuntken haben die Veranstalter der beiden Weltcups zum Saisonabschluss der Nordischen Kombinierer in Schonach auch erneut ein ansprechendes Rahmenprogramm zusammengestellt. So wird während der Skisprungwettbewerbe an der Langenwaldschanze am Samstag und Sonntag die Guggenmusik Driewili-Stampfer aus Friesenheim für musikalische Unterhaltung und gute Laune sorgen.

Zwischen den Sprung- und Langlaufwettbewerben dürfen sich die Zuschauer auf ein tolles Schneefest im Langlaufstadion freuen. Drei Zuschauertribünen ermöglichen einen genialen Blick auf die Loipe und auf zwei Großleinwände. Hier können Sportbegeisterte nicht nur den Langlaufwettbewerb hautnah mitverfolgen, sondern auch Stadion-TV, eine eigens für den Schwarzwaldpokal produzierte Live-Show voller interessanter Informationen rund um den Schwarzwaldpokal, den Sport und die Gemeinde Schonach.

Für ein weiteres Schmankerl sorgen die beiden Fußballnationalspielerinnen Melanie Behringer und Laura Benkarth: Behringer stellt ein Paar ihrer Olympia-Fußballschuhe zur Versteigerung zur Verfügung. Der Erlös kommt dem Projekt "Sailing for Handicaps" des Behindertensportlers Wojtek Czyz zu Gute. Von Laura Benkarth gibt es ein originales Nationaltrikot samt Unterschrift zu ergattern.

Neben der Siegerpräsentation im Skistadion am Samstag, 18. März, und der großen Siegerehrung am Sonntag, 19. März, die direkt im Anschluss an die Wettbewerbe stattfinden, werden die besten Athleten des Tages jeweils um 19 Uhr nochmals im Haus des Gastes gebührend gefeiert. Die beliebte Durbacher-Lounge öffnet dort bereits ab 17 Uhr für ihre Gäste. Fans und Einheimische sind zu beiden Abendveranstaltungen willkommen, der Eintritt ist frei.

Am Samstag wird die Partyband Night Kings aus Offenburg für Stimmung sorgen. Ebenso werden die beiden Showtanzgruppen des Turnvereins Schonach, Delicious und Hot Steps, dem Publikum einheizen.

Bei der großen Weltcup-Final-Party am Sonntag werden dann die besten Athleten der Wintersportsaison 2016/2017 gefeiert. Gemeinsam blicken Athleten, Trainer, Funktionäre und Fans auf die Saisonhöhepunkte zurück. Auch die Nordic-Combined-Awards werden an diesem Abend wieder vergeben. "Auf Wunsch der Sportler ziehen wir diesen Abend nach dem Motto Après-Ski auf", informiert Wolfgang Förtsch vom Organisationskomitee: "Dazu konnte DJ Marco Mzee gewonnen werden."

Nachdem im vergangenen Jahr ein Weltcupwochenende der Superlative mit Jubiläums-Schwarzwaldpokal in Schonach gefeiert wurde, sieht die Schwarzwaldgemeinde den kommenden Tagen voller Erwartungen und Freude entgegen. Bereits jetzt kann von einem neuen Zuschauerrekord ausgegangen werden: der Kartenvorverkauf lief so gut wie nie. Auch größere Fangruppen aus Deutschland, Norwegen und Frankreich haben sich angemeldet, um in Schonach wieder ein Schneefest zu feiern, das seinesgleichen sucht.