Schonach Theresia Ketterer berichtet über Kolumbien

Auf Einladung des Eine-Welt-Kreises in Schonach erzählte die junge Schonacherin im Pfarrsaal von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr in Santiago de Cali.

Schonach – Großen Anklang fand die spannende Präsentation von Theresia Ketterer im Pfarrzentrum St. Urban. Vor mehr als 100 Zuhörern berichtete die junge Schonacherin ausführlich von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in Kolumbien.

Ihr Vortrag wechselte sich mit Bildern und kurzen Videos ab. „Das südamerikanische Land wurde nach Christoph Kolumbus benannt, obwohl der berühmte Seefahrer kein einziges Mal dort war“, wusste Ketterer. Mit 28 anderen Freiwilligen aus Deutschland wurde sie in Santiago de Cali eingesetzt. Die Referentin zeigte wunderschöne Naturbilder aus der Umgebung von Cali, ermöglichte aber auch einen Einblick in die Zwei-Millionen-Stadt, deren enge Straßen mit Autos und Menschen völlig überfüllt sind.

„Cali ist die drittgrößte Stadt von Kolumbien, aber die Salsa-Welt-Hauptstadt“, freute sich die Studentin. Der moderne Gesellschaftstanz aus Lateinamerika, der paarweise oder in Gruppen getanzt wird, ist dort allgegenwärtig. Es gebe nicht nur Salsa-Festivals, sondern auch an jeder Ecke Salsa-Bars und Diskotheken. Theresia Ketterer erzählte auch von dem Bildungszentrum, in dem sie bedürftige Kinder und Jugendliche begleitete. „Ich arbeitete in einer Schule mit 300 jungen Leuten“, erzählte die 24-Jährige. In den Schulklassen habe sie die Lehrer unterstützt und Englisch, Deutsch und Computer-Unterricht erteilt, während sie am Nachmittag die Jugendlichen bei ihrer Berufsausbildung begleitete.

„Wir haben nicht nur mit den Kolumbianern gelernt, sondern mit ihnen auch die Freizeit verbracht“, betonte sie. Für die Kindergartenkinder habe sie in eigener Regie Freizeiten angeboten. Wie bei allen anderen FSJ-Kollegen waren die Unterkunft und das Essen sehr bescheiden. Es gab bei der Gastfamilie weder ein eigenes Zimmer noch Dusche und Toilette, nur ein Bett mit Moskitonetz, das auch dringend nötig war. „Zum Essen gab es immer das Gleiche, nämlich Reis, Hähnchen und Bohnen“, schilderte die junge Frau. Ein Essen ohne Reis sei dort undenkbar. Einmal habe sie Lasagne für die Familie zubereitet und dann fragten alle: Wo ist der Reis? „Schule fürs Leben“, heißt die Organisation, von der Theresia Ketterer nach Kolumbien geschickt wurde. Bildung und Persönlichkeitsentwicklung für mittellose Kinder und Jugendliche hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben. Er wurde von Andres Bäppler gegründet, dessen Vater aus Deutschland stammte und dessen Mutter eine Kolumbianerin war. „In den Schulen fürs Leben soll in Zukunft Bambus statt Holz eingesetzt werden“, informierte Theresia Ketterer.

„Die Abholzung des Regenwaldes muss endlich aufhören, vor allem, weil in Südamerika Bambus richtig aus dem Boden schießt“, zeigte sich die Schwarzwälderin überzeugt. In den Werkstätten des Vereins verarbeiten die Azubis nur noch Bambus. Darum habe sie sich entschlossen, das Bambusprojekt zu unterstützen und für eine Bambuspresse in Deutschland Spenden zu sammeln. Daniela Schneider, Sprecherin des Eine-Welt-Kreises Effata, warb ebenfalls um Spenden.

Im Anschluss öffnete sich die Tür und die eifrige Küchen-Crew strömte herein. „Wir haben heute kolumbianische Speisen gekocht“, erläuterte Anja Finkbeiner, die Leiterin der Kairos-Gruppe. Auch die Kaffeebohnen seien aus Kolumbien. Dann stimmte der Kairos-Chor das Tischlied an. Im Foyer des Pfarrzentrums stand schon das Büfett mit dem einfachen Essen nach dem Anden-Kochbuch bereit, während im Hintergrund von Effata-Mitgliedern fair gehandelte Produkte aus Entwicklungsländern angeboten wurden.