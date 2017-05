Schonach Strohmanufactur sät Roggen aus  Im Herbst steht die erste Ernte an

Der Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach hat eine Mitgliederversammlung abgehalten. Dabei wurde deutlich, wie viel die Mitglieder in nächster Zeit vorhaben. Und das ist ziemlich beeindruckend.

Eine Hauptversammlung steht laut Vorsitzender Kathrin Kimmig zwar erst 2018 an, dennoch sollten die Mitglieder über die Entwicklung informiert sein. 42 von derzeit 127 Mitgliedern nahmen die Einladung an. Katrin Kimmig erinnerte an die Aktivitäten des vergangenen halben Jahres, von den Vorbereitungen zur Vereinsgründung, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und am lebendigen Adventskalender und an der Fasnet. Sie machte die Versammlung auf das Roggenfeld an der Nußhurtkapelle aufmerksam, das Simone und Andreas Schwer für den Verein angesät hat.

Ermutigt wurde der Vorstand auf dem Simonswälder Dorfmuseum Jockenhof, wo sie eine intakte Strohhutpresse besichtigten und beim Naturparkmarkt in Elzach stieß das Strohflechthandwerk auf großes Interesse. Vera von Stemm gab bekannt, dass demnächst eine Vereins-Homepage unter www.strohmanufactur.de eingerichtet werde.

Die stellvertretende Vorsitzende Ingrid Spath präsentierte die Entwicklung und die Zukunftsoptionen. Im Herbst, wenn das eigene Stroh geerntet ist, sollen erste Workshops für die Herstellung von Strohschuhen und Strohtaschen, sowie weihnachtlicher Strohsterne stattfinden.

Zuvor soll das eigene Wissen erweitert werden. Brunhild Löffler will den interessierten Vereinsmitgliedern eine weitere Variation der Strohtaschenfertigung zeigen. Simone Schwer bot sich an, die Textilen Innenfutter der Taschen zu nähen und mit Marco Kimmig und Gertrud Zapf werden Strohschuhe genäht.

Mittlerweile hat der Verein vier technisch versierte Tüftler, die sich bei Bedarf der Mechanik der Nähmaschinen annehmen. Und auch für das gefärbte Stroh hat sich einiges an Erfahrung beim selber färben und bei den Bezugsquellen getan, informierte sie.

Erich Schwär vom Simonswälder Brauchtumsverein hatte seine Besucher hinsichtlich der Strohhutpressen bestärkt. Die Instandsetzung wäre kein Hexenwerk und die Simonswälder werden gerne ihr Wissen mit dem Förderverein teilen, gab er ihnen mit auf den Weg.

Bei Ingrid Spaths Vortrag kam auch Kurioses zutage. Mangels einer Geflechts­streiche glätteten die Frauen die Geflechtsstränge mit einer Kilwiküchlemaschine.

Ingrid Schyle, ebenfalls stellvertretende Vorsitzende, informierte mit Fotos über den Zustand in den Räumlichkeiten der Strohhutfabrik. Fachkundig machte sie die Vereinsmitglieder auf die Besonderheiten und die speziellen Schätze aufmerksam. „Sie sind eine Power-Frauen-Gruppe“, lobte Bürgermeisterstellvertreterin Silke Burger. Sie zeigte sich beeindruckt von der umfassenden Arbeit, die im vergangenen halben Jahr geleistet wurde und wünschte dem Vorstand weiterhin eine glückliche Hand. Im Anschluss an die Versammlung entwickelten sich viele Gespräche. Dabei ging es um Fachliches, aber auch um Ideen der Vermarktung.