Schonach Start in den Traumberuf Logopädin für Tina Müller

Tina Müller startet in der Logopädiepraxis Scheithauer in Triberg und St. Georgen. Die frisch examinierte Logopädin hat nicht nur ihren Traumberuf gefunden, sondern die Ausbildung dazu auch noch mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen.

„Meine Berufswahl war eine Bauchentscheidung“, strahlt Tina Müller. Drei Jahre besuchte sie die Logopädieschule in Freiburg. Die Ausbildungsinhalte waren dabei äußerst komplex. Neben berufsspezifischen Fächern galt es, sich auch in den Bereichen Medizin, Pädagogik und Psychologie zu bilden. Hinzu kamen vier Wochen Praktikum in jedem der sechs Semester. Unter anderem war sie in der Dom-Clemente-Schule Schonach (interdisziplinär) und im Schwarzwald-Baar-Klinikum tätig. „Hier war ich zur morgendlichen Visite mit dem Chefarzt der Neurologie unterwegs“, erzählt sie. Der ganze Umfang des Logopädieberufes spiegelte sich schließlich auch in der Abschlussprüfung wider. „Für die Prüfung musste ich alles aus rund 30 Fächern lernen“, schildert Tina Müller die Anforderungen. Und dafür lernte sie den ganzen Sommer durch. „Ich habe mir einen Lernplan für jeden Tag geschrieben“, sagt sie.



Disziplin, die sich letztlich ausgezahlt hat. Denn die Jahrgangsbesten bekommen ein Weiterbildungsstipendium. „Mit der Ausbildung hat man das Handwerkszeug. Spezialisieren muss man sich durch Fortbildungen“, weiß Tina Müller. Doch zunächst gilt es für sie, Berufserfahrung zu sammeln. Und das kann sie in der Logopädiepraxis Scheithauer in Triberg und St. Georgen, wo sie seit November angestellt ist. Und wieder ging ein Traum in Erfüllung: „Ich hatte mir gewünscht, in einer Praxis arbeiten zu können“, ist die 22-Jährige überglücklich. Hier sei die ganze Vielfalt des Logopädieberufes gegeben.

Behandelt werden Patienten aller Altersgruppen in den Bereichen Sprachstörungen, Sprechstörungen, Stimmstörungen, Schluckstörungen. „Ich muss mich immer neu auf den nächsten Patienten einstellen“, sagt Tina Müller. Eine Herausforderung die sie mag. Neben der Arbeit in der Praxis, kommt sie zudem drei Stunden wöchentlich in den Kindergarten Marienkindergarten in Triberg zur frühkindlichen Sprachförderung.