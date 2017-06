Schonach Skiverein wählt neuen Kassierer und feiert sportliche Erfolge

Die Mitglieder des Skivereins Rohrhardsberg (SVR) treffen sich zu ihrer Hauptversammlung. Der Vorsitzende Siegfried Burger hatte nach dem Tod des Kassierers – sein Bruder Herbert Burger – eine Kassenprüfung veranlasst. Jetzt legt er das Ergebnis vor.

Neben der Bilanz bezüglich sportlicher Erfolge standen auch außerordentliche Wahlen an.

Es sei schon außergewöhnlich spät zur Jahreshauptversammlung, gestand der Vorsitzende des SVR, Siegfried Burger. Dies sei jedoch dem Tod seines Bruders Herbert geschuldet, der die Kasse geführt hatte.

„Es war nicht einfach, an das Konto heranzukommen – und schließlich musste ja ein Abschluss gemacht werden“, nannte er die Gründe.

Nunmehr habe der Vorstand die Kontenberechtigung auf völlig neue Beine gestellt, sodass im Ernstfall zukünftig auch der Vorsitzende und seine Stellvertreter Zugriff auf das Vereinskonto haben.

Um sicher zu gehen, hatte er eine eingehende Kassenprüfung anberaumt. Letztlich habe jede Buchung gepasst. Allerdings werde erst jetzt der Beitrag für 2016 eingezogen, gegen Jahresende dann der Beitrag für das laufende Jahr.

Einige Mitglieder habe man entdeckt, die schon länger keinen Beitrag mehr bezahlt hätten, die meisten blieben dem Verein dennoch treu. Zum Jahresende habe man einen leichten Mitgliederzuwachs erzielt, berichtete Ilona Rombach in Vertretung für Schriftführerin Sabrina Burger.

Bei den außerordentlichen Wahlen konnte sich der neue Kassierer Christoph Frey ebenso über ein 100-Prozent-Ergebnis freuen wie der neue Tourenwart Tobias Rombach. Beide sind zunächst für ein Jahr gewählt.

Wanderungen und Bewirtungen, unter anderem beim Schwarzwaldpokal, sowie die schon traditionelle letztmögliche Wallfahrt zum Hörnleberg prägten das Vereinsjahr.

Über erneut herausragende Erfolge der Sportler sowohl des SVR als auch des Skiteams berichtete Sportwart Klaus Ringwald. Beginnend mit dem derzeitigen Aushängeschild, seiner Tochter Sandra, die sowohl im Weltcup wie auch bei den Weltmeisterschaften beherzt auftrat, aber auch mit den Kombinierern und Springern Philipp Schwer, Jonas Jäkle, Claudio Haas, Tia Kern, Benedikt Kuner, Tim Hettich, Rafael Fischer, Anna Jäkle und Pia Bossio habe der Verein wieder einmal erstklassige Talente aufzuweisen.

Die nächsten Termine des SVR sind der IVV-Wandertag „Rund um den Rohrhardsberg“ am 24. Und 25. Juni sowie die Highland-Games am 24. Juni. Am 15. Juli findet wieder der Schwarzwaldcup für Kombinierer und Spezialspringer statt. Ende November geht es zum Hörnleberg und Mitte Dezember wird die Weihnachtswanderung durchgeführt. Zwei große Wanderungen im Rahmen des DVV/IVV will der Vorstand ebenfalls mitmachen.

„Ihr seid ein sehr aktiver Verein mit einer außergewöhnlich guten Jugendarbeit – ihr schafft es immer, den jungen Sportlern Ziele mitzugeben“, lobte Bürgermeister-Stellvertreterin Silke Burger. Ein Vorbild sei der Verein auch in Sachen interkommunaler Kooperation, dazu schaffe es der SVR auch, tolle Skiveranstaltungen ohne Schnee durchzuführen.



Ehrungen

Die Ehrungen waren geprägt von Absagen: Von vier Geehrten für 15 Jahre war keiner anwesend. Acht Ehrungen gab es für 25 Jahre, zwei Geehrte waren tatsächlich da. Geehrt wurden mit dem Bronzenen Vereinsabzeichen Rolf Meier, Daniel Cevacac, Mike Dold und Simon Fehrenbach. Das Abzeichen in Silber erhielten Christian Brinkhus, Monika Faller, Melanie Furtwängler, Torsten Hettich, Johannes Kienzler, Hans-Peter Pleuler, Sandro Schwer und Anja Seif.