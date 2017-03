Schonach Selbstverteidigungskurs: Mut und Technik helfen

Das ökumenische Bildungswerk bietet am 1. April den Selbstverteidigungskurs „Mut tut gut“ an.

Das ökumenische Bildungswerk Schonach bietet am Samstag, 1. April, von 10 bis 13 Uhr in der Aula der Dom-Clemente-Schule den Kurs „Mut tut gut“ an. Dieser Kurs ist in psychologische und sportliche Teilbereiche unterteilt, die miteinander verschmelzen und damit ein schlüssiges Ganzes ergeben.

Im psychologischen Teil wird Selbststärkung in Form von Mimik, Gestik, den eigenen Gefühlen vertrauen, frühzeitige Wahrnehmung, entsprechende Körperhaltung, Einsatz der Stimme mehr vermittelt. Im sportlichen Teil werden die Hilfsmittel der körperlichen Selbstverteidigung, die leicht erlernbar und sofort anwendbar sind, vorgestellt und mit Bujukai-Trainern geübt.

Dabei gilt primär das Motto: „Gefahren erkennen, Gefahren vermeiden!“ Die Leitung des Kurses haben Bujukai-Trainer und Fachlehrer Sébastien Weitbruch und Michael Waller, Bujukai Self-Defense Villingen im Polizeisportverein Villingen. Die Gebühr beträgt 20 Euro pro Teilnehmer. Schüler bezahlen 15 Euro. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 19. März. Anmeldung: Marlies Schneider, Telefon 07722/91 98 76, ab 19 Uhr oder per E-Mail an mlschneider62@homail.com. Die Teilnehmerzahl ist bei diesem Kurs begrenzt.