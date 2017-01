Schonach Sehr faire Spiele und jede Menge Spaß beim Gäggelis-Turnier in Schonach

Fußballverein organisiert „Gäggelis-Turnier“ in Schonach mit 55 Teilnehmern aus der ganzen Raumschaft.

Für Fußballfreunde ein echter Leckerbissen: Solche Mannschaften sind sonst nirgends zu sehen – außer beim Schonacher „Gäggelis-Turnier“. Seit vielen Jahren veranstaltet der Fußballclub Schonach bereits dieses Turnier.

Eigentlich funktioniert das ganz einfach: Wer interessiert ist, kommt in die Schonacher Sporthalle, füllt eine Karte aus, auf der Alter und Mannschaft draufstehen und wird dann von den Verantwortlichen um Albert Reiner einer Mannschaft zugelost, möglichst so, dass die Teams sehr ausgeglichen besetzt sind. Beginnend bei den D-Junioren bis zur AH sind dabei alle Kicker aufgerufen, bei diesem einst vereinsinternen Gaudi-Turnier mitzumachen. Da mittlerweile bis auf die Aktiven und die AHs praktisch alle Mannschaften in Spielgemeinschaften zugange sind, darf man das getrost als Raumschaftsturnier ansehen. 55 Spieler hatten sich eingefunden, was für sechs Mannschaften reichte. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ wurde dann jeweils zehn Minuten gespielt. „Lass die Uhr endlich laufen, mehr als zehn Minuten stehe ich nicht durch“, klärte ein AH-Spieler das Schiri-Team schmunzelnd auf.

Sehr faire Spiele, bei denen auch die jungen Frauen durchaus nicht zurück steckten, sorgten für Begeisterung bei den Zuschauern. Und wenn ein besonders junges Talent ein Tor schoss, gab es fairen Jubel bei allen Beteiligten und auch Zuschauern. „Vor allem die jüngeren Spieler hatten daher viel Spaß, hatten sie doch Gelegenheit, durch ihre Wendigkeit auch mal erfahrene Kicker alt aussehen zu lassen, stellte auch Albert Reiner fest. Nebenbei sorgten die Verantwortlichen des FC bestens für das leibliche Wohl. Trotz heißer Kämpfe und viel Einsatz hatte es Schiedsrichter Mark Lange leicht – er musste nur ganz selten eingreifen.