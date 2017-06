Spielerische Annäherungsversuche an ein Hochbeet erleben die Jugendlichen von der Schonacher Dom-Clemente-Schule beim „Betriebe-Schnuppern“ in der Sommer-Olympiade.

Zum zweiten Mal nach 2016 führte die siebte Klasse der Dom-Clemente-Schule ein allererstes Betriebe-Schnuppern durch, eine Sommer-Olympiade, in der die Schüler gruppenweise an verschiedenen Stationen bei KBS, SBS, BIW, WIHA und der Schule selbst spielerisch etwas vollbringen konnten. An der Schule hatte Techniklehrer Hansjörg Jäkle ein Hochbeet abgesteckt, das in wenigen Wochen tatsächlich entstanden sein soll. Nicht einfach viereckig, sondern ein langes Rechteck mit einer Aussparung, damit man besser arbeiten kann. „Ich will wissen, wie viele Kubikmeter Erde wir da wohl brauchen; hier sind Meterstäbe, bitte berechnen!“, forderte er die Schüler auf. „In Mathe berechnen sie derzeit Rauminhalte, das dürfte eigentlich kein Problem sein“, schmunzelte er, während bereits die ersten Gruppen unterwegs zu KBS waren.

In der Kunststoff-Fertigung der Firma SBS gab es dann die ersten Feinheiten. Ein kleiner Parcours erwartete die Schüler. Der musste mit einem Hubwagen umrundet werden. Kein Problem? Doch, denn natürlich war es nicht nur das, was sich die Azubis der Firma ausgedacht hatten. Zunächst galt es nämlich, Kartons zusammenzubauen, natürlich ohne Klebeband. Die mussten auf eine Palette gepackt und mitsamt Ladung wurde dann der Hubwagen gelenkt. Eine „Rampe“ und ein Abladeplatz warteten am Ende. Die Aufgabe war für die erste Gruppe sehr schwierig, so dass schon am Anfang plötzlich drei Gruppen anstanden.

Bei der Firma BIW hatte sich das Ausbilderteam Herbert Disch, Benjamin Kienzler und Dominik Wölfle etwas Besonderes einfallen lassen – Alltag für die Metaller. Schwerarbeit für die Schüler. Einen bunt durcheinander gewürfelten Haufen Metall galt es zu entwirren. Neben vielen Schrauben und kleinen Werkzeigen enthielt der auch zahlreiche verschiedene Werkzeuge zur Metallbearbeitung, verschiedene Bohrer, Reibahlen und ähnliches. Diese galt es herauszufischen und auf einem speziellen Aufbewahrungsbrett zu platzieren, wobei die Zeit gemessen wurde. Zeitgutschrift gab es für richtig erkannte und beschriftete Werkzeugarten.

Bei SBS hatte man etwas ganz anders vorbereitet: Das Team wurde gesplittet in einen Auftraggeber, einen Gruppenleiter, einen „Auftragsvorbereiter“, der eine Zeichnung bekam – und einen „Monteur“ an der Werkbank, der ein Stellergetriebe nach Anweisung des AV-Mannes montieren musste. „Natürlich steht bei der Olympiade auch dahinter, dass wir uns schon mal gegenseitig kennenlernen – im nächsten Jahr machen die Schüler ja ihr Praktikum“, betonte SBS-Ausbilder Christian Kosch. Dieser Gedanke ist auch bei Wiha im Hintergrund vorhanden, stellte Personalerin Janina Fehrenbach fest. Auch bei den Werkzeug-Spezialisten im Obertal hatten zwei Azubis, Jonas Hoch und Yannick Erath, das Ganze vorbereitet.

Sie trafen sich mit den Schülerinnen und Schülern im Outlet-Shop der Firma, wo sie an einer Werkbank zunächst einen Holzklotz einspannen durften und anschließend dort vier Schrauben per Akkuschrauber hinein- und anschließend per Hand wieder herausdrehen sollten. Für die Gruppen lohnte sich die Olympiade ebenfalls. Attraktive Preise durften die drei besten Gruppen mit nach Hause nehmen. So erhielten die Erstplatzierten pro Person einen Gutschein für das Badeparadies Schwarzwald, die zweitbeste Gruppe durfte sich über Einkaufsgutscheine der Schonacher Einzelhändler freuen. Die drittbeste Gruppe darf in Triberg ins Kino gehen.