Schonach Schonacher erwartet Herkulesaufgabe

Die Organisatoren bereiten großes Weltcupfinale vor, eine große Zahl von Helfern ist dazu nötig und es gibt auch ein spezielles Sicherheitskonzept.

Wer hatte das gedacht: Allen Wetterkapriolen der vergangenen Tage zum Trotz findet das Weltcupfinale der Nordischen Kombinierer am 18. und 19. März zum zweiten Mal in Folge in Schonach statt. Gestern gaben die Organisatoren und Verantwortlichen grünes Licht.

"Ich hätte nicht gedacht, dass der Daueregen am Donnerstag dem Naturschnee so zusetzt. Wir haben jedoch genügend maschinell erzeugtes Weiß, mit dem wir wieder ein Weltcupfinale in würdigem Rahmen angehen können", informierte Bürgermeister Jörg Frey gestern Vormittag beim Pressegespräch sichtlich erleichtert. Auch seine Mitstreiter, Organisationschef und Skiclubvorsitzender Gunter Schuster, dessen Stellvertreter Wolfgang Förtsch und Heidi Spitz vom Organisationskomitee, waren sich einig, dass man gemeinsam mit den zahlreichen Helfern wieder ein großartiges Weltcup-Saisonfinale stemmen werde, an das sich Athleten und Zuschauer gerne zurückerinnern. "Es wird zwar eine Herkulesaufgabe, aber wir gehen davon aus, dass wir sie meistern und freuen uns jetzt schon auf das zweite Weltcupfinale, bei dem die derzeit unglaublich erfolgreichen deutschen Kombinierer sicherlich gut abschneiden werden."

Nachdem der Fis-Beauftragte Joachim Bruder gestern bei der Schneekontrolle an der Langenwaldschanze und im Skistadion Wittenbach seine mit Spannung erwartete Zustimmung bekannt gab, können die Schonacher jetzt mit den intensiven Vorbereitungen für das Weltcupwochenende mit Schwarzwaldpokal am Samstag und Finalwettbewerb am Sonntag beginnen. Die Langenwaldschanze befindet sich in einem recht guten Zustand. Gerichtet wird sie für die Sprünge der Weltelite in der Nordischen Kombination am heutigen Samstag. Mehr Sorgen bereitete den Organisatoren die Langlaufstrecke. "Sie wird zwar keine 2,5 Kilometer lang sein, dafür aber verkürzt und in einem Top-Zustand", versprechen die Verantwortlichen. Mit dem Präparieren der Loipe wird vermutlich am Wochenanfang begonnen. Am Montag startet unter anderem auch der Zeltaufbau im Stadion.

Froh und dankbar sind die Schonacher der Gemeinde Schönwald und dem Förderverein Biathlon, da sie für das Richten der Wettkampfstätten Schnee bei der Skirollerstrecke im Weißenbach holen können. Beim Transport behilflich sein werden ihnen auch Schonacher und Schönwälder Landwirte. Auch der SC Schönwald ist voll dabei. Weitere Bürger der Nachbargemeinde und deren Pistenbully werden zudem im Einsatz sein. Freys Dank geht im Vorfeld schon an die Eigentümer, "die uns bei den schwierigen Bedingungen auf ihre Grundstücke lassen"."

"Weil unsere Weltcupveranstaltung immer größer wird, sind wir auch auf Helfer von auswärts angewiesen", räumt Frey ein und freut sich, dass neben den zahlreichen heimischen Helfern beispielsweise auch einige der Skiclubs St. Georgen und Mehrstetten die Organisatoren unterstützen werden. An beiden Tagen werden rund 400 Helfer und zusätzlich das Rote Kreuz, die Feuerwehr und Polizei im Einsatz sein, um die Großveranstaltung zu stemmen. Damit sich die zahlreichen Helfer aus nah und fern besser kennen lernen fand gestern Abend erstmals ein Infoabend mit Vorstellung der vielfältigen Aufgabengebiete für diese im Haus des Gastes statt.

Aufgrund des immer größer werdenden Ausmaßes des Weltcupwochenendes wurde diesmal auch eigens ein Sicherheitskonzept erstellt. Dieses wurde vom Landratsamt genehmigt und von der Polizei gelobt. Darüber freuen sich die Schonacher Organisatoren selbstredend. Sie rechnen angesichts des "noch nie so unglaublich gut verlaufenen Vorverkaufs" auch mit einem Zuschauerrekord. Das alles ist laut Frey "wegen des aktuellen Erfolgs der deutschen Kombinierer auch kein Wunder". Er appelliert an alle Helfer und Bürger, wieder tatkräftig mit anzupacken, um Schonach auch beim zweiten Weltcupfinale von der besten Seite zu präsentieren.

Wie immer gibt es neben den Wettkämpfen ein attraktives Rahmenprogramm mit Schneefesten, Stadion-TV und Verlosungen. Die Schwarzwaldpokal-Siegerehrung mit Weltcupparty am Samstagabend und die Weltcupfinalparty am Sonntagabend im Haus des Gastes runden die Veranstaltung ab.