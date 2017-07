Schonach Schonacher Kurpark hat neue Attraktionen

Der Kinderspielsplatz und das Bistro im Haus des Gastes werden geöffnet, die Bürger sind zu kleinem Fest eingeladen.

Schonach – Nach über einjähriger Bauzeit ist es nächste Woche so weit: Das neue Bistro im Haus des Gastes und der neue Kinderspielplatz im umgebauten Kurpark werden am Donnerstag, 13. Juli, um 16 Uhr eingeweiht und der Öffentlichkeit übergeben. „Dies ist eine tolle Sache für die Schonacher Bevölkerung. Alle freuen sich auf die neuen Elemente im Herzen unserer Gemeinde. Nun wird es Zeit, das Bistro zu eröffnen und den Kinderspielplatz zugänglich zu machen, wenn der Umbau des Kurparks auch noch nicht ganz fertiggestellt ist“, resümiert Bürgermeister Jörg Frey vor Ort und betont: „Zum kleinen Festakt anlässlich der offiziellen Teileröffnung am kommenden Donnerstagnachmittag sind natürlich alle Bürger, Interessierte, Handwerker und am Bau Beteiligten herzlich eingeladen.“

Auch Frey freut sich auf die Übergabe der beiden Attraktionen in der Schonacher Ortsmitte, die rechtzeitig zur Sommersaison fertig sind. „Der gut bestückte Spielplatz ist ein absolutes Highlight in der Region“, ist sich der Rathauschef sicher und begründet seine Euphorie gleich: „Alle Elemente, wie der Strohhut als Mittelpunkt auf dem Turm der Rutsche, die geschnitzten Tannenzapfen und Holztiere sowie zwei Wasserräder, wurden individuell aus Rubinienholz angefertigt. Zusätzlich wird es noch ein Floß geben, mit dem die Kinder über den Weiher ans andere Ufer gelangen können. Spiele am, im und mit dem Wasser sind also künftig möglich.“

Frey: „Vom Entenhäusle bis zum Kurgartenzugang beim Haus Burger wird noch ein Sandweg angelegt und am Ufer auf der Nordseite des Weihers ein Weg.“ Der Steg erhalte zudem noch eine Brücke sowie beleuchtete Bögen und die Seeterrasse neben dem Spielplatz eine Pergola. Auch neue Parkplätze werde es in der Nähe des noch anzulegenden Beachvolleyballplatzes im Bereich des ehemaligen Spielplatzstandorts geben.

Froh ist Frey auch, dass das gemeindeeigene Bistro im Haus des Gastes am 13. Juli nun eröffnet werden kann. „Mit Birgit Duffner haben wir eine tolle, einheimische Pächterin gefunden, die weiß, was zu tun ist und anpacken kann. Sie hat es schon oft genug bei verschiedenen Veranstaltungen bewiesen“, lobt der Bürgermeister: „Sie ist beispielsweise Cheforganisatorin in Sachen Verpflegung bei der Schwarzwaldpokal-Siegerehrung und kennt sich daher im Haus des Gastes gut aus. Jetzt geht sie quasi einen Stock tiefer in die neuen, heiligen Hallen, in denen die Handwerker aktuell allerdings noch mit den Restarbeiten beschäftigt sind“. Frey ist zuversichtlich, dass bis zur Eröffnung alles fertig ist. Die Küche ist eingerichtet, die Theke steht und die moderne Möblierung wurde diese Woche geliefert.

Im Bistro gibt es 45 Sitzplätze, im Freien 35, ohne die neue Seeterrasse, die mit Biergartengarnituren bestückt wird. „Dort kann man sich von Birgit Duffner und ihrem Team bedienen lassen, sich selbst verköstigen oder einfach nur sitzen“, erläutert Frey und ergänzt: „Im Bistro können künftig auch die Minigolfschläger ausgeliehen und aufgrund dessen Öffnungszeiten nun bis in den Abend hinein gespielt werden, da Birgit Duffner auch den Minigolfplatz mitbetreut.“

„Geöffnet haben wir täglich von 14 bis 22 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag, donnerstags geht der Betrieb um 17 Uhr weiter“, verrät Birgit Duffner. Die Schonacherin freut sich ebenfalls, „dass es nächsten Donnerstag endlich los geht. Auch wenn bis dahin noch viel zu tun ist.“ Die Restaurantfachfrau wird mit ihren acht Teilzeitkräften neben Kaffee, Kuchen, Eis und Cocktails auch eine kleine Speisekarte mit Salaten, Flammkuchen, „Inge-Pizza“ und Pommes anbieten.

„Ich freue mich sehr, dass durch das neue Bistro die Gastronomievielfalt im Ort erweitert wird. Dem Gemeinderat war es auch wichtig, dass es attraktiv gestaltet und eingerichtet wird. Wir hoffen, dass es gut angenommen wird. Es soll ein Treffpunkt für Jung und Alt sein, für Einheimische und Gäste, ein Platz zum Verweilen, wo man sich im Herzen von Schonach wohlfühlen kann“, sagt Frey.

Die weiteren Arbeiten im Kurpark werden parallel fortgeführt. Bis September, Oktober soll alles fertig sein, auch die Pflasterung und die Bepflanzung. „Dann wird es eine große Einweihung geben“, verspricht der Bürgermeister und erwähnt auf Nachfrage, dass der vergangenes Jahr gestartete Kurparkumbau bislang im Plan liege. Die Kosten dafür inklusive Bistro betragen rund 1,9 Millionen Euro.