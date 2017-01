Schonach Schonacher Kämmerer mahnt zu Disziplin

Der Gemeinderat hat den Schonacher Haushalt einstimmig beschlossen, Bürgermeister Wörpel kündigte allerdings an: „Der Gürtel wird wieder enger geschnallt.“

Schonach – Nach ausgiebigen Beratungen Ende des vergangenen Jahres wurde in der jüngsten Sitzung des Schonacher Gemeinderats der Haushalt für 2017 verabschiedet. Doch zuvor gab es noch einige mahnende Worte des Kämmerers. Ganz in der Tradition seines Vorgängers Kurt Lietzmann – der im Zuschauerraum saß – mahnte Kämmerer Steffen Dold, dass die Lage 2017 und auch 2018 sehr angespannt werde. Für dieses Jahr weist der Verwaltungshaushalt lediglich einen Überschuss von knapp 134 800 Euro aus. Bei einer zu erbringenden Tilgungsleistung von 206 200 Euro sei das nicht gerade erfreulich, so Dold.

Zwar rechne man auch für 2017 mit weiter sehr hohen Einnahmen durch die Gewerbesteuer, wegen der starken vergangenen Jahre steige aber der Umlageanteil enorm, außerdem seien 2017 große Investitionen geplant. So etwa der Umbau des Kurparks und der Ausbau des Gewerbegebiets an der Langenwaldschanze. Bürgermeister Jörg Frey dankte Dold für seine mahnenden Worte. Er versicherte, dass man trotz der geplanten Investitionen die Haushaltsdisziplin wahren werde. Insgesamt müsse man wichtige Investitionen in den Fokus stellen, andere schieben. „Wir können die geplanten Dinge nur mit Krediten stemmen – dafür werden wir in den kommenden Jahren den Gürtel wieder enger schnallen“, sagte er voraus.

Ratsmitglied Herbert Rombach (CDU) dankte Dold ebenfalls für seinen ersten Haushalt, begrüßte dessen deutliche Worte und mahnte seinerseits, man müsse vor allem unter dem Jahr, wenn der Haushalt nicht so sehr im Gedächtnis sei, die Haushaltsdisziplin waren. Helmut Kienzler (FW) schloss sich seinen Worten an und zeigte sich gewiss, dass man den Haushalt 2017 auf die Reihe gebracht habe. Dominik Wehrle (SPD) betonte, dass man einige wichtige Investitionen für Schonach und seine Bürger auf den Weg gebracht habe.

Der vorgelegte Haushalt wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Haushalt in Zahlen

Insgesamt hat der Haushalt der Gemeinde Schonach ein Volumen von 10 388 700 Euro. 8 852 000 Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt, 1 536 700 Euro auf den Vermögenshaushalt. Für die Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 400 000 Euro geplant. (ec)