Schonach Schonacher Einzelhändler starten mit neuer Gutscheinaktion in den Mai

Etwa Schonacher 20 Geschäfte beteiligen sich an der Aktion. Zum ersten Mal können nicht nur Firmenangehörige die Gutscheine erwerben, sonder jeder kann einen Gutschein im Scheckkartemformat kaufen und verschenken.

Mit einer neuen Gutschein-Aktion startete der Schonacher Einzelhandel (EHS) in den Wonnemonat Mai. Seit dieser Woche kann jeder Bürger Gutscheine erwerben und verschenken. Bislang war dies den Industrie- und Gewerbetreibenden für ihre Mitarbeiter vorbehalten.

Seit drei Jahren gibt es die Gutscheinaktion des Einzelhandels in Kooperation mit der heimischen Industrie und dem Gewerbe. „Die von den Firmen mit Gutscheinen bedachten Mitarbeiter können diese in den an der Aktion beteiligten Geschäften einlösen“, erklärt EHS-Vorsitzender Michael Dold beim Pressegespräch im Schonacher Rathaus. „Das Ganze kam so gut an, dass wir es nun ergänzen beziehungsweise auch der Allgemeinheit zugänglich machen wollen.“

Seit 1. Mai kann also jeder Gutscheine erwerben und verschenken. „Der Vorteil an unseren Gutscheinen ist, dass sie in den rund 20 beteiligten Geschäften im Ort, die eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten bieten, eingelöst werden können“, sagt Dold. „Somit braucht sich der Schenkende,wie beispielsweise eine Oma, keine Gedanken zu machen, wo der Beschenkte, etwa ihr Enkel, gerne einkauft.“ Gekennzeichnet sind die teilnehmenden Geschäfte mit einem hellblauen EHS-Logo-Aufkleber an der Eingangstür oder im Schaufenster.

Dold, sein Stellvertreter Bernd Kaltenbach und Kassiererin Melanie Rombach sowie die weiteren Einzelhandelskollegen hoffen, „dass alle Beteiligten von der neuen Aktion profitieren und der in Schonach noch gut aufgestellte und aktive Einzelhandel damit weiterhin attraktiv gehalten werden kann.“

Mit der Neuheit wird auch die Kaufkraft im Ort gestärkt. Davon überzeugt ist neben dem EHS-Vorstand auch Bürgermeister Jörg Frey. Er bezeichnet die neue, für alle Bürger zugängliche Aktion, als gut und gelungen. „Alles, was dazu beiträgt, die Kaufkraft im Ort zu halten, begrüßen wir“, betont Frey für die Gemeindeverwaltung und ergänzt: „Ich kann nur dazu aufrufen, dass die Gutscheine gut genutzt werden.“

Wichtig war den Einzelhändlern bei der Umsetzung ihrer weiteren Aktion, dass die Gutscheine klein und einfach zu benutzen sind. Im Gegensatz zu den bisherigen, größeren Einkaufsgutscheinen aus Papier haben die neuen, modernen Gutscheine aus Plastik die Größe und das Aussehen einer Scheckkarte, sind auch so beschaffen und mit einem Kopierschutz versehen.

Die farbigen Gutscheine sind im Wert von 10 (rot), 25 (pink) und 50 Euro (blau) erhältlich und können wie Bargeld bei den an der Aktion teilnehmenden Geschäften im Ort einmalig eingelöst werden. „Eine Barauszahlung ist nicht möglich“, informieren die Händler. Sie verweisen auch auf den großen Vorteil, die Nachhaltigkeit des neuen Zahlungsmittels, das kein Wegwerfartikel ist, sondern nach dem Einlösen wiederverwertet werden kann.

Als Ausgabestellen haben sich die Einzelhändler die Tourist-Info Schonach und die örtlichen Banken ausgesucht. „Beide, die Sparkasse und die Volksbank, sind bei uns Mitglied und da lag es nahe, diese mit ins Boot zu holen“, erläutert Dold und ergänzt abschließend erfreut: „Somit gibt es im Kernort drei gut erreichbare und neutrale Ausgabestellen für den Erwerb der neuen Gutscheine.“