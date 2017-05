Schonach Schonach feiert eine rauschende Sportnacht

Anna Jäkle ist Sportlerin des Jahres, Enrique Blanco ist Trainer des Jahres 2017. Und Gerd Schneider erhält den Ehrenbrief.

Schonach – Die mittlerweile 22. Schonacher Sportlerehrung fand im Haus des Gastes statt. Der Arbeitskreis Sport und die Gemeinde Schonach hatten eingeladen, der besondere Abend stand unter dem Motto „Let’s Dance“. Siegfried Burger, aktuell Vorsitzender des Arbeitskreises Sport, begrüßte die Gäste im gut besuchten Haus des Gastes. Er kündigte ein tolles Programm an, vergaß aber nicht, all den Sponsoren und Gönnern der Schonacher Vereine zu danken. Ohne deren Zutun wären Erfolge und Vereinsarbeit vielfach nicht möglich und, so Burger, das treffe auf alle Vereine zu, egal ob sportlich oder sonst irgendwie geartet.

Auch Bürgermeister Jörg Frey begrüßte die Gäste und freute sich nicht nur über die Vielzahl der anstehenden Ehrungen, sondern auch über die Vielfalt der Sportarten.

Die Moderation des Abends übernahmen Jens Zimmermann und Hans-Peter Pohl. Die beiden stiegen auch gleich ins Programm ein, schließlich gab es wieder sehr viele sportliche Erfolge zu ehren. Und natürlich standen auch dem Motto passende Auftritte an. Jens Zimmermann wunderte sich übrigens, was die Schonacher immer wieder dem Anlass entsprechend aus ihrem Haus des Gastes machten. Jetzt war im Saal dem Motto getreu eine Tanzfläche aufgebaut, um die die Besucher Platz nahmen.

Im Programm waren zum einen Subhi und Gerd. Die beiden führten das Publikum durch eine Reise der Tanzstile aus den 1920er Jahren bis in die Gegenwart und integrierten auch die Gäste mit ins Programm ein.

Einen tollen Auftritt zeigte das Schonacher Ehepaar Mariella und Michael Dold. Die beiden Turniertänzer des TSV Villingen-Schwenningen zeigten dem Publikum verschiedene Tänze wie Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer und Quick-Step. Den Übergang zum modernen Tanz zeigten Alessio und Simona. Die beiden stammen gebürtig aus Sizilien, leben aber seit vergangenem Jahr in Schonach und besuchen die Dom-Clemente-Schule. Sie zeigten moderne Tanzformen wie Hipp-Hopp und Samba.

Es war wieder ein sehr gelungener und kurzweiliger Abend im Haus des Gastes. Bewirtet wurden die Gäste vom Arbeitskreis Sport mit Getränken und kleinen Snacks. Nach den Ehrungen war noch lange nicht Schluss: Andreas Hehl spielte zum Tanz auf, und da kam das Motto des Abends gerade recht.