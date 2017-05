Schönwald Schönwälder Heilklimasteig erhält Zertifikat

Der 11,5 Kilometer lange Premiumwanderweg beginnt am Rathaus, verschiedene Stationen und Besonderheiten, wie etwa eine Sonnen- und Waldbadestation, machen den Heilklimasteig auf besondere Weise erlebbar.

Schönwald – „Der Schönwälder Heilklimasteig ist ein fantastisch schöner Weg“, lobte Jochen Becker, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Wanderinstituts, bei der Eröffnung des neuen Wanderweges. Das Lob des Fachmanns wurde mit dem Zertifikat Premiumwanderweg verdeutlicht und ist damit, nach dem Uhrwaldpfad in Schonach, der zweite Premiumwanderweg im Ferienland Schwarzwald.

Bürgermeister Christian Wörpel freute sich, dass es mit der Zertifizierung geklappt hatte, sei dieses Gütesiegel doch nicht so ohne weiteres zu erreichen. „Es ist wichtig für den Tourismus, so einen ausgezeichneten Weg zu haben“, sagte er. Doch der Heilklimasteig sei auch für Einheimische gleichermaßen konzipiert worden: „Viele Ecken und Pfade sind für den einen oder anderen sicherlich neu, manch einer wird Vergessenes wiederentdecken“, sagte Wörpel.

Initiator Hans-Peter Weis ging auch so an das Konzept Heilklimasteig heran: „Bei der Wegefindung sind mir alte Wege und Pfade aus meiner Kindheit in den Sinn gekommen“, erklärte der stellvertretende Ferienlandgeschäftsführer. Vier Jahre dauerte es von der konkreten Idee bis zur Einweihung und Zertifizierung am Samstag. Dankesworte gingen dabei an viele Beteiligte, die den Heilklimasteig aus der Taufe hoben, allen voran aber an die Grundstückseigentümer. „Nur gemeinsam kann so ein Weg funktionieren“, stellte Julian Schmitz, Geschäftsführer des Ferienlandes fest. Gemeinsam machten sich die Verantwortlichen mit Vertretern des Gemeinde- und Kreisrates, des Schwarzwaldvereins und der Ortsentwicklungsgruppe direkt nach der Verleihung des Zertifikates auf, um den Heilklimasteig zu erwandern.

Der 11,5 Kilometer lange Premiumwanderweg beginnt am Rathaus, verschiedene Stationen und Besonderheiten, wie etwa eine Sonnen- und Waldbadestation machen den Heilklimasteig auf besondere Weise erlebbar. Außerdem laden 60 Ruhebänke zum Verweilen und Durchatmen ein.

Mit dem Wandersiegel für Premiumwege werden vom Deutschen Wanderinstitut unterschiedliche Typen von Wanderwegen ausgezeichnet. Alle werden nach den gleichen Kriterien bewertet und zeichnen sich durch eine hohe Erlebnisqualität aus. Das Wandersiegel steht für geprüfte Qualität. Anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs werden die Stärken und Schwächen eines Wanderweges möglichst objektiv und genau erfasst. Kernbestandteil sind 34 Kriterien, die für jeden Kilometer Weges die Aufnahme von knapp 200 Merkmalen zum Wegeformat, zur Landschaft, ihren kulturellen Sehenswürdigkeiten und zivilisatorischen Barrieren, zum Wanderleitsystem und zu den Makrostrukturen des Umfeldes verlangen. Sie beschränken sich also nicht nur – wie im Falle von Radwegen oder Bergwanderwegen – auf rein technische Gegebenheiten, sondern versuchen möglichst viele Aspekte des Wandererlebnisses in Zahlen zu fassen.

Dadurch ist es erstmals gelungen, die vielfältigen Elemente des Wandererlebnisses messbar zu machen und so zueinander in Beziehung zu setzen, dass sich daraus auch für die unterschiedlichsten Vorlieben eine Erlebnisgarantie ableiten lässt. Die damit verbundene Wegeinventur ist allerdings so aufwendig, dass sie nur von geschulten Fachleuten durchgeführt werden kann. Das lohnt sich nur für Wege von besonders hoher Qualität, die als örtliche, regionale oder nationale Leitwege für die jeweilige Destination werben und mit hohem Aufwand vermarktet werden sollen.