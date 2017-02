Schonach Schnelles Internet kommt kräftig voran

Breitbandnetz wird für die Außenbereiche Schonachs bald konkret, der Gemeinderat stellt weitere 500 000 Euro bereit.

Schonach – 2017 sollen weitere Ausbauten im Bereich des FTTB-Breitbandnetzes in Schonach erfolgen. Der Gemeinderat hat dafür im laufenden Haushalt 500 000 Euro bereitgestellt, 287 000 Euro stehen noch aus Haushaltsresten des Vorjahres zur Verfügung.

Ortsbaumeister Ansgar Paul stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Pläne für den Ausbau vor. So will man die Anbindung Neubaugebiet Am Mühleberg über den alten Teil der Ginsterstraße vom Grubweg aus vorantreiben. Die Ginsterstraße soll in diesem Zuge komplett mit Hausanschlüssen versorgt werden. Auch der Alfred-Feudel-Weg soll versorgt werden, ebenso der neue Teil der Ginsterstraße sowie die Neue Bergstraße. Im gesamten Bereich soll die Glasfaser für die beantragten Hausanschlüsse eingezogen werden. Geplant ist außerdem der gesamte Pauliberg (Lindenstraße, Fichtenstraße, Birkenstraße, Gartenstraße, Waldstraße, Pauliweg) inklusive Erstellung der dann beantragten Hausanschlüsse.

Eigenleistung gefragt

Im Außenbereich sollen die Anwesen Eschenbühl 20, Hohlenbach 1 und 3 sowie Wittenbach im Zusammenhang mit der neuen Wasserleitung versorgt werden. Für die Anwesen Weihermatte 3 und 5 kann ein Leerrohr am Skilift genutzt werden, weitere Grabarbeiten wollen die Eigentümer in Eigenleistung erbringen. Auch bei den Anwesen Grund 11 und Vorderlauben 1 und 2 werden die Grabarbeiten in Eigenleistung erbracht.

Die Kosten für die genannten Maßnahmen wurden vom Zweckverband auf rund 250 000 Euro geschätzt, die Zahl kann sich gegebenenfalls noch leicht ändern, da die Maßnahmen aus vergaberechtlichen Gründen neu ausgeschrieben werden müssen. Im Gespräch mit Anwohnern ist zudem der Rensberg für eine mögliche FTTB(Fiber to the home)-Anbindung, hier stehen nach Abzug der Förderkosten Beträge von rund 75 000 Euro im Raum, die größtenteils auf die anzuschließenden Anwesen als Hausanschlusskosten umgelegt werden müssen. Mit Anliegern im Gewann Holz stehen noch Gespräche aus, auch dort ist man an einem Anschluss interessiert. Dort würden ähnlich hohe Kosten im Raum stehen.

Insgesamt geht es für die Restmaßnahmen aus 2016 und die neu geplanten Maßnahmen um rund 700 000 Euro, zur Verfügung stehen 787 000 Euro. Paul schlug vor, den Differenzbetrag als Reserve für Unvorhergesehenes zurück zu halten. Sollte sich abzeichnen, dass man die übrigen Haushaltsmittel nicht für die geplanten Vorhaben benötigt, könne man über weitere Maßnahmen diskutieren. Dieses Vorgehen, so Bürgermeister Jörg Frey, halte man für sinnvoll.

Fraktionen zum Thema

Helmut Kienzler von den Freien Wählern mahnte, dass man im Außenbereich darauf schauen müsse, dass man bei Eigenarbeiten Grundregeln, etwa wie beim Bau der Wasser/Abwasserleitungen, erstelle. Frey erklärte, dass man stets gesagt habe, Eigenarbeiten beim Breitband genauso zu handhaben wie im Wasserbereich. Christian Herr (CDU) regte an, die Lücke in der Sommerbergstraße noch zu schließen, damit man auch das Gebiet dort fertig habe. Auch sein Fraktionskollege Josef Spath forderte dies. „Wir hätten dann den Ortskern ja komplett?“, fragte er, was Paul bejahen konnte.

Volker Lehmann (FW) wollte wissen, ob man in den geplanten Ausbaugebieten denn auch entsprechend hohe Interessentenzahlen habe. Paul bestätigte, dass man Interessentenlisten habe und Frey betonte, dass man zuerst die Ausbaugebiete festlegten müsse, damit der Zweckverband die Bewohner nochmals konkret anschreiben könne. Lehmanns Frage nach den Kosten für den Ausbau inner- und außerorts konnte Paul aus dem Stegreif nicht beantworten, sagte aber zu, dies prüfen zu wollen.

Herbert Rombach (CDU) erklärte, dass im Außenbereich generell sehr hohes Interesse am Ausbau bestehe, weil dort ja die Versorgung prinzipiell schlecht sei. Er habe auch schon gehört, dass die Telekom aktuell alle Nicht-DSL Verträge kündigen wolle. Ansgar Paul bestätigte dies, man habe selbst schon von der Telekom bezüglich des Telefonanschlusses im Skilifthaus Rohrhardsberg gehört. „Aber dort kann die Telekom kein DSL leisten, das heißt, irgendwann hätten wir gar kein Anschluss mehr“, so Paul.

Josef Spath (CDU) fragte, ob der Betreiber des Glasfasernetzes nicht noch einmal ausführlich über die Vorteile eines Anschlusses informieren könnte. Das, so Frey, sei schon in Arbeit.

Herbert Fehrenbach (CDU) hatte gehört, dass es im Außenbereich höhere Zuschüsse gebe, ob das denn korrekt sei. Es habe wohl dahingehende Aussagen gegeben, bestätigte Frey, dass man Pilotprojekte mit sehr hohen Zuschüssen fördern wollte.

„Allerdings hat man das sehr schnell zurückgezogen – die Kosten sind einfach zu hoch.“ Demnach gibt es für den Außenbereich nur dieselben Zuschüsse wie für innerorts.

Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung, den Ausbau voranzutreiben, wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Sollte sich herausstellen, dass nach den geplanten Baumaßnahmen noch Geld übrig sein würde, will man damit zusätzlich noch die Versorgungslücke in der Sommerbergstraße schließen.