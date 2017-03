Schönwald Schmierereien an Bushäuschen sind ein Ärgernis

Aktionsgruppe AfS sucht Gespräch mit Schulleitung, Gemeinde ins Boot holen.

Einen ausführlichen Bericht aus der Ortsentwicklungsgruppe erhielten die Aktivisten der Aktionsgruppe AfS beim jüngsten Treffen von Hubert Waldvogel und Hubert Heger. Diese zeigten die Schwerpunkte Ortsmitte mit Falken und Landpost und Ferienwohnungen. „Ein sehr schwieriges Feld, bei dem wir nur wenig bis keine Möglichkeiten zur Einflussnahme sehen“, so Waldvogel und zählte leere Schaufenster sowie die Adlerschanze auf.

Zum Thema beschmierte Buswartehäuschen hatte sich Sprecher Manfred Fattler mit dem Rektor der Richard-Dorer-Schule in Verbindung gesetzt, mit dem leisen Verdacht, dass es Schüler dieser Schule gewesen sein könnten, die diese Schmierereien anbrachten. Bernhard Läufer habe dies vehement zurückgewiesen – schon allein das Ausmaß der Schmierereien zeige dies deutlich. Doch der Schulleiter zeigte Fattler eine andere Möglichkeit der Gestaltung auf, die dieser den Aktivisten per Handy-Foto zeigte: Zwei Gemälde, die er mit seinen Schülern gestalten könnte, eventuell auf einer Holzplatte, die man auf die betroffenen Wände aufschrauben könnte, beide im bekannten Hundertwasser-Stil.

Natürlich müsse man dies mit der Gemeinde abstimmen, doch vielleicht, so die Hoffnung, ließen sich die Schmierer dadurch von weiteren Untaten abhalten. Immerhin habe dies bei der Unterführung der Eisenbahn in Triberg auch geholfen, so Fattler. Fattler will den Bürgermeister aufsuchen, um mit ihm sowohl dieses als auch weitere geplante Aktivitäten für 2017 abzusprechen – dabei geht es durchaus auch um finanzielle Aspekte – beispielsweise bei der Sanierung der Friedhofskapelle, die vielen Bürgern sehr am Herzen liegt.

Nächste Besprechung am 10. April

Auch die Verlegung der Info-Säule am Wirtehäusle will Fattler dabei thematisieren sowie die weitere Sanierung der historischen Orts-Hinweisschilder. Zudem zeigte er sich interessiert, wie es weitergeht mit dem Ortseingangsschild aus Richtung Furtwangen, das seit geraumer Zeit dort einfach nur herumsteht. Zudem will er sich bei der Tourist-Info kundig machen, was mit der in die Jahre gekommenen Informationskarte im Wirte­häusle nun weiter geschieht.

Da zur eigentlichen Zeit der nächsten Sitzung am 3. April nur wenige Mitarbeiter anwesend wären, verlegten die Aktivisten die monatliche Gesamtbesprechung auf den 10. April, an dem man sich im „Löwen“ auf der Escheck treffen will.