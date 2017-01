Schonach Sandra Ringwald erobert Silber bei Weltcup

Die Sportler des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg blicken auf erfolgreiches Wochenende zurück.

Schonach – Die Sportler des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg waren am Wochenende äußerst erfolgreich. Langläuferin Sandra Ringwald landete beim Weltcup in Schweden mit dem Team gar auf dem Podest.

Die jüngsten waren beim Bezirkspokal-Langlauf im Skistadion Wittenbach am Start. Das Skiteam überzeugte hier mit einem tollen Mannschaftsergebnis. Zum ersten Mal starteten auch die jüngsten Sportler. Dabei wurde Naemi Kimmig in der Klasse S7 Erste, dicht gefolgt von Karlotta Stommer. Bei den Jungs lief Tim Andres als Zweiter ebenfalls aufs Podest.

In der Klasse S8 gab es sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen einen Dreifachsieg. Die Siege feierten Alia Kammerer und Robin Andres. Das Podium komplettierten Leonie Böhm und Kim Schmidt sowie Tim Schwenteck und Felix Brohammer.

Bei den Mädels der Klasse S9 lief Salome Kimmig auf einen tollen fünften und Leni Ringwald auf den siebten Platz. In der Klasse S10 ging es mit einem siebten Platz durch Jana Kammerer und einem achten Platz von Lydia Sandner weiter. Das tolle Mannschaftsergebnis rundeten Leonie Herr mit einem dritten Platz, Elija Kimmig mit einem fünften Platz und Isabell Kuner mit dem zweiten Platz ab.

Deutscher Schülercup in Thüringen

Beim deutschen Schülercup der Altersklasse zwölf bis 14 in Schmiedefeld (Thüringen) vom 20. bis 22. Januar überzeugte Nachwuchstruppe des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg mit herausragenden Ergebnissen. Anna Jäkle und Maximilian Herr waren nicht zu schlagen. Anna gewann die Wertung beim Technikparcours, beide Wettbewerbe im Spezialspringen und beide Wettbewerbe in der Nordischen Kombination. Sie führt nun in der Pokalwertung Nordische Kombination mit 453 Punkten beim Skispringen mit 513 Punkten den Deutschen Schülercup an. Maximilian Herr gewann ebenso beide Wettbewerbe im Spezialspringen und in der Nordischen Kombination. In der Pokalwertung Nordische Kombination liegt Maxi auf Rang drei, im Skispringen auf Platz eins. Hervorragend platzierte sich auch Pia Bossio im Skispringen mit den Plätzen fünf und acht bei 33 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland. Claudius Dold kam auf einen guten 13. Platz in der Nordischen Kombination. Tom Feser belegte beim Springen die Plätze 16 und 17.

Den ersten Podestplatz dieser Saison eroberte Sandra Ringwald vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg mit ihren Teamkolleginnen (Katharina Henning, Stefanie Böhler und Victoria Carl) im Weltcup in Ulrichamm in Schweden. Mit einem grandiosen Schlusssprint sicherte Sandra Ringwald der Staffel den Silberplatz. Nach den beiden vierten Plätzen im Sprint am 14./15. Januar in Toblach bestätigt das die aufsteigende Form der Spitzenlangläuferin in Richtung Weltmeisterschaften, die vom 22. Februar bis 5. März im finnischen Lahti stattfinden. „Wir alle drücken Sandra ganz fest die Daumen für die nächsten Wettbewerbe und vor allem für die Weltmeisterschaften“, heißt es auf der Homepage des Skiteams.

