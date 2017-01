Schonach Ruhe, Harmonie und die Freude im Augenblick

Panflöten-Virtuose Oscar Javelot berührt und verführt Besucher in der katholischen Kirche St. Urban.

Einen zu Herzen gehenden Abend erlebten die Besucher in der katholischen Kirche St. Urban. Überall waren Kerzen verteilt und erhellten den abgedunkelten Kirchenraum. Im Chorraum sorgten Strahler mit wechselnden Farben für zusätzliche Stimmung. Angekündigt war „Ruhe, Harmonie und die Freude im Augenblick“ und Panflötenvirtuose Oscar Javelot ergänzte: „Lassen Sie sich verführen und berühren und halten Sie inne.“ Gleich zu Beginn freuten sich die Anwesenden über das von Konzertpianist Benedikt Weigmann zusammen mit Javelot gespielte „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus dem gleichnamigen Film.

Für den auf der Kanzel für die Kamera zuständigen Sohn Tamino brachte Javelot das nach diesem benannte Lied zu Gehör gebracht. Der Panflötist erklärte, dass er seit nun 40 Jahren auf der Bühne steht und das inzwischen zu seinem Lebensinhalt gehört. Dass er neben seinem Panflötenspiel eine durchaus hörbare Stimme hat, konnte er mit Liedern des verstorbenen Udo Jürgens beweisen. Mit „Heute beginnt der Rest deines Lebens“ und dem später folgenden „Ich glaube“ brachte er wohl etliche Besucher zum Nachdenken. Für Brigitte und Klaus spielte Manfred Ankermann mit seinem Akkordeon eine russische Weise und bei „Bublitzki“ klatschte das Publikum begleitend mit. Ein besonderer Genuss war nicht nur die Stimme von Bettina Ankermann, sondern auch die Texte ihrer Lieder. In dem äußerst gefühlvollen und lebensbejahenden Liebeslied „Ja“ kommen Zeilen vor wie, „Ja, ich atme Dich“, brenn’ für Dich und leb’ für Dich“.

Herrlich das von Weigmann gespielte „Rondo alla Turca“ von Wolfgang Amadeus Mozart und zusammen mit Javelot ein Mix aus „Eine kleine Nachtmusik“. Gleich ein ganzes Streichorchester ersetzte Manfred Ankermann mit seinem Akkordeon zu einer französischen Musette im Walzertakt. Wäre das Konzert nicht in einer Kirche gewesen, hätte sich bestimmt der ein oder andere Besucher tanzend dazu bewegt. Wie gut Bettina Ankermanns Stimme mit der von Oscar Javelot harmoniert, brachten sie mit „Something Stupid“ zu Gehör, das durch Frank und Nancy Sinatra bekannt sein dürfte. Aus dem Film „Doktor Schiwago“ stammt die Melodie „Laras Lied“. Zu diesem forderte Javelot alle auf, leise mitzusummen, er bewegte sich dazu im Mittelgang der Kirchenschiffes. Mit viel Schwung erklang anschließend „Little Senorita“, das Javelot eigens zur Geburt seiner Zwillingstöchter geschrieben hat. Mit der Zugabe „The Last Rose Of Summer“ endete das gefühlvolle und zu Herzen gehende Lichterkonzert.