Rohrhardsberg interessiert grüne Landtagsmitglieder

Intensiver Austausch über NaturschutzgebietErstes Treffen der Abgeordneten im Kreis

Schönwald – Ein bis zwei Mal jährlich treffen sich grüne Abgeordnete des südbadischen Raums zu Informationstouren in der Region. Eigentlich sind es elf Abgeordnete, darunter eine Ministerin, doch sei es nicht jedem möglich, die Treffen zu besuchen. Am Donnerstag kamen Reinhold Pix (Wahlkreis Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut), Alexander Schoch (Emmendingen) und Thomas Marwein (Offenburg) zum ersten Mal in den Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Wahlkreis von Martina Braun.

Diese hatte ihre Parteikollegen ins Schindelhaus des Forstes im Weißenbachtal eingeladen. Dort wurden die Abgeordneten von Reinhold Mayer als Vertreter des Landratsamts, von Bernhard Hake und Johannes von Stemm vom Forstamt, den Bürgermeistern Christian Wörpel (Schönwald) und Jörg Frey (Schonach) sowie Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne (Furtwangen) und dem Naturschutzbeauftragten des Regierungspräsidiums, Bernd-Jürgen Seitz, empfangen. Als Vertreter des Naturparks Südschwarzwald hatten sich Monika Schwarz und Ingrid Schyle eingefunden. Außerdem war Nikolaus Dold dabei als Landwirt, der in der Hauptsache Landschaftspflege am Rohrhardsberg betreibt,

Gerade Schyle kümmerte sich in den vergangenen Jahren auch um die schützenswerte Natur des Rohrhardsbergs und hatte gemeinsam mit von Stemm schon etliche Schülerprojekte durchgeführt.

Nachdem von Stemm mit den Teilnehmern eine kleine Wald-Olympiade veranstaltet hatte, stellte er die vielen, zum Teil hochdekorierten Projekte rund um den Berg vor.

Landwirt Dold hatte mit der Landschaftspflegerichtlinie des Landes seine kleinen Probleme. Seit vielen Jahren blieben die Entschädigungen konstant, so Dold, während ringsum alles teurer werde. Zumindest einen Inflationsausgleich würde er gerne sehen. Darüber müsse man tatsächlich nachdenken, wurde ihm beschieden, man nehme das mit. Auch das miserable Internet im Außenbereich sei für Dold als Besitzer von Ferienwohnungen ein Problem. Reinhold Mayer setzt dabei auf die nächsten Jahre, in denen man versuchen werde, auch die weit außen liegenden Höfe in irgendeiner Form mit zu berücksichtigen.

Manfred Kühne beklagte, dass man in diesem Fall die Bevölkerung nicht wirklich mitgenommen habe. Daher seien die Anschlussquoten teils sehr schlecht. Für Christian Wörpel war dabei wichtig, dass man auch mal den direkten Weg zu den Höfen nehmen dürfe, trotz Naturschutzgebieten.

Ingrid Schyle erntete für ihr Großprojekt Naturparkschulen viel Anerkennung, ebenfalls Monika Schwarz als Kräuterfachfrau. „Natur, Urlaub, Sport, Landwirtschaft und Bildung im Natura 2000 Gebiet Rohrhardsberg – Wie kann man voneinander profitieren?“, so lautete der Arbeitstitel, der beinahe etwas zu kurz kam bei der Fülle der Informationen.

Jörg Frey hatte noch ein spezielles Anliegen: Wie könnte dem Betreiber des Skilifts Rohrhardsberg geholfen werden, der an immer weniger Tagen Liftbetrieb habe. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten scheint schwierig. „Legen Sie ein sauberes Konzept vor, dann kann man über viele Dinge reden“, beschied ihm der Naturschutz-Beauftragte Seitz.

Ein Problem hatte Bürgermeister Frey mit der einzigen Straße auf den Berg. Wenn dort die schweren Baufahrzeuge rollten, um das Windrad auf der Elztaler Seite zu ersetzen, sei die Straße nach seiner Ansicht vom Erdboden verschwunden: „Das darf nicht auf dem Rücken der Gemeinde Schonach passieren“, forderte er. Zudem sehe er in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, so etwas wie das Schwarzwald-Verfahren wieder aufzulegen. Man werde in Kontakt bleiben in Sachen Rohrhardsberg, versprachen die grünen Landtagsabgeordneten.